Dem Vogelheimer SC ist ein kleiner Transfercoup gelungen. Der Bezirksligist konnte sich die Dienste eines ehemaligen Schalker Jugendspielers sichern.

Max-Kevin Tekoe wechselt vom Westfalenligisten Viktoria Resse nach Essen-Vogelheim. Der 19-jährige Stürmer spielte in der Jugend unter anderem für Schalke 04, den SC Paderborn und Wuppertaler SV. In der U19-Bundesliga-West erzielte er einst für Paderborn in 19 Einsätzen drei Tore.