Alemannia Aachen musste im dritten Test der Vorbereitung eine deutliche Niederlage hinnehmen. Gegen die SV Elversberg kam die Kilic-Mannschaft mit 0:6 (0:4) unter die Räder.

Dabei hatten die Kaiserstädter noch vor wenigen Tagen Zweitligist VfL Bochum mit 1:0 geschlagen. Im französischen Alsting waren die Schwarz-Gelben jedoch dem Südwest-Regionalligisten in allen Belangen unterlegen und im Vergleich zum Testspiel gegen Bochum nicht wiederzuerkennen.

Trainer Fuat Kilic ging mit seinen Schützlingen hart ins Gericht: "Ich habe der Mannschaft deutlich zu verstehen gegeben, dass sich ein Klub wie Alemannia Aachen so nicht präsentieren darf. Wenn wir die Grundtugenden aus den Augen verlieren, dann passiert so etwas. Die Einstellung muss immer stimmen - egal, ob im Training, im Pflicht- oder im Testspiel. So eine Leistung will ich nicht mehr sehen." Kilic weiter: "Nach dem Bochum-Spiel haben einige gedacht, dass es nur mit kicken geht. Wir sind nicht richtig in die Zweikämpfe gekommen und kassieren vier Gegentore nach Standardsituationen. So etwas darf einfach nicht passieren."

Am Samstag hat die Alemannia die Chance sich wieder von seiner besseren Seite zu zeigen. Nach dem niederländischen Ehrendivisionär VVV Venlo, dem Zweitligisten VfL Bochum und dem SV Elversberg aus der Regionalliga Südwest treffen die Aachener nun auf einen Klub aus der Mittelrheinliga an. Am Samstag gastiert Alemannia Aachen beim FC Viktoria Arnoldsweiler. Angepfiffen wird das vierte Testspiel der Vorbereitung um 14 Uhr auf Sportanlage am Hölderlinweg in Düren. Mit Meguru Odagaki, Simon Ahrens, Dominik Hahn und Uktu Arslan stehen gleich vier Ex-Aachener im Arnoldsweiler-Kader.

Zu den Ex-Alemannen gehört ab sofort auch Daniel Hammel. Der Stürmer hat Aachen in Richtung Südwest-Regionalligist Stuttgarter Kickers verlassen. Hammel kam im Sommer 2016 von Eintracht Trier nach Aachen und bestritt in der abgelaufenen Hinserie elf Ligaspiele (zwei Tore) für die Kaiserstädter. "Wir schauen uns jetzt nach einem Ersatzmann für die Offensive um", sagt Kilic.