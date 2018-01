Beim Essener Traditionsverein Vogelheimer SV hat es hinter den Kulissen mächtig gekracht. Der Bezirksligist setzt seine Alt-Herren-Mannschaft vor die Tür.

Sie sind fester Bestandteil eines Fußballvereins. Es sind in der Regel verdiente Spieler, die auch im gehobenen Alter ihrer langjährigen Leidenschaft nachgehen und ihren Klub auch ohne sportliche Höchstleistungen bereichern. Alt-Herren-Mannschaften erfreuen sich in ihren Klubs großer Beliebtheit. Denn Fußball in der Altersklasse 32 plus steht für ein Vereinsleben, das sich über Zusammengehörigkeitsgefühl und Kameradschaft definiert. Werte, die nach Meinung vieler Fußballer häufig zu kurz kommen.

Der Essener Bezirksligist Vogelheimer SV sieht das, bezogen auf eine seiner Alt-Herren-Mannschaften, offenbar anders. Am Mittwoch gab der Klub vom Lichtenhorst in einer offiziellen Mitteilung bekannt, dass er seine zweite Ü32-Mannschaft "mit sofortiger Wirkung" freistellt. Offenbar gab es Differenzen zwischen dem Team und dem Vorstand, die den Verein zu dieser drastischen Maßnahme gezwungen haben. Erläutert werden diese in der Presseerklärung jedoch nicht. Stattdessen wird der Rausschmiss mit einer Ansammlung schwammiger Vorwürfe erklärt, die viele Fragen offen lassen.

Kultspieler Sascha "Salle" Schulte wehrt sich gegen Anschuldigungen

"Trotz mehrerer Gespräche kam keine Einsicht seitens der Spieler bzw. Übereinstimmung in den jeweiligen Ansichten der Beteiligten", heißt es in dem Schriftstück des VSV. Der Alt-Herren-Mannschaft wird vorgeworfen, sich nicht "offiziell" zum Vogelheimer Sportverein bekannt zu haben und als "Verein im Verein" aktiv gewesen zu sein. Der Rausschmiss sei "aufgrund der Verhältnisse unausweichlich."

VSV-Kultspieler Sascha "Salle" Schulte, der viele Jahre für die Ü32 und die erste Mannschaft der Vogelheimer aktiv war, kann über die Erklärung des Vereins nur mit dem Kopf schütteln. "Mit einer Mannschaft, die zwei Jugendtrainer stellt, Mitglieder hat, die fast 30 Jahre Mitgliedschaft vorweisen können, mit mehreren Teamkollegen regelmäßig Spiele der ersten, zweiten sowie dritten Mannschaft besucht und auch noch die 1. Alte Herren bei den wichtigen Pokalspielen fast mit der kompletten Mannschaft besucht, so umzugehen und solche Dinge vorzuwerfen, ist eine absolute Frechheit", betont Schulte.

Der Eklat habe die Folge, dass sich rund 30 Mitglieder vom Verein abmelden, darunter langjährige Stützten wie José Abeijon oder Frank Sossong, der jahrelang als Jugendtrainer und Jugendgeschäftsführer im Verein tätig war.

Schulte wirft einigen Funktionären des Verein vor, "ihr Ego nicht im Griff zu haben und sich über ihre Position im Verein profilieren." Konkret angesprochen wird nur Pressesprecher Markus Brinkmeier, der offenbar für die Presseerklärung verantwortlich ist.

Die komplette Schilderung Schultes und die Erklärung des Vogelheimer SV gibt es hier: