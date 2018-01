Der Kader von Regionalligist Borussia Dortmund II hat sich noch einmal verändert. Till Schumacher wechselt nach Tschechien.

Lars Dietz (Union Berlin) und Oliver Steurer (Heidenheim) haben den Anfang gemacht. Die beiden Talente haben durch ihre Wechsel den Sprung in die 2. Bundesliga geschafft. Der ehemalige Oberhausener Steurer wurde beim Spiel gegen Braunschweig bereits eingewechselt.

Als Reaktion auf die beiden Abgänge verpflichtete die Mannschaft von Trainer Jan Siewert einen Verteidiger und einen Angreifer. Vom VfL Bochum wurde der Grieche Vangelis Pavlidis bis zum Ende der Saison ausgeliehen. Zudem wurde der vertragslose Abwehrspieler Armin Pjetrovic verpflichtet. Der 21-Jährige spielte bis zum Sommer beim Oberligisten TuRU Düsseldorf und erhielt einen Vertrag bis zum Ende der Spielzeit.

Am Mittwoch gab es dann den dritten Abgang. BVB-Torwart Eike Bansen wechselt zum belgischen Klub SV Zulte Waregem. Beim belgischen Erstligisten erhält er einen Vertrag bis zum Sommer 2021. Am Donnerstag gab es dann den vierten Abgang. Linksverteidiger Till Schumacher wechselt zum tschechischen Erstligisten FC Vysočina Jihlava. In dieser Saison kam der 20-jährige Ex-Essener beim BVB II noch nicht zum Einsatz.

Mit diesem Kader geht Borussia Dortmund II in die Rückrunde:

Tor

Dominik Reimann, Jan Reckert

Abwehr

Patrick Mainka, Patrick Fritsch, Amos Pieper, Sören Dieckmann, Paterson Chato, Dario Scuderi, Haymenn Bah-Traore, Armin Pjetrovic (vereinslos)

Mittelfeld

David Sauerland, Michael Eberwein, Patrick Pflücke, Massimo Ornatelli, Abdelmajid Bouali, Junior Flores, Denzeil Boadu

Angriff

Jonas Arweiler, Beyhan Ametov, Herbert Bockhorn, Philipp Hanke, Janni Serra, Balint Bajner, Anargyros Kampetsis, Vangelis Pavlidis (ausgeliehen vom VfL Bochum) .