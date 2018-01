Abwehrspieler Reece Oxford wird für ein weiteres halbes Jahr von West Ham United an Borussia Mönchengladbach ausgeliehen.

Am Samstag (16 Uhr) wird der 19-jährige Engländer noch für die Ost-Londoner im FA-Cup-Spiel beim Drittligisten Wigan Athletic auflaufen und dann in der nächsten Woche zu Borussia Mönchengladbach zurückkehren. “Wir freuen uns, dass wir Reece wiederbekommen”, sagt Gladbachs Sportdirektor Max Eberl.

Sextett: Die Borussia muss beim Auswärtsspiel in Frankfurt am Freitag (20.30 Uhr/Eurosport Player) erneut auf ein Sextett verzichten. Mamadou Doucouré, László Bénes, Fabian Johnson, Tobias Strobl, Ibrahima Traoré und auch Raúl Bobadilla kommen über einen Tribünenplatz nicht hinaus. Immerhin: Bobadilla steigt am Donnerstag wieder ins Training ein, US-Nationalspieler Johnson soll am Montag zur Mannschaft auf den Trainingsrasen stoßen.

Rückkehr: Weltmeister Christoph Kramer kehrt nach überstandenem grippalem Infekt wieder in das Borussia-Aufgebot zurück. In Frankfurt dürfte der defensive Mittelfeldspieler wieder in der Startelf stehen - vermutlich für den 18-jährigen Mickael Cuisance, der Kramer beim 2:0-Heimerfolg über den FC Augsburg gut vertreten hatte.

Negativlauf: Die Borussia hat mit dem 2:0 über Augsburg den leichten Negativlauf der vergangenen Wochen gebrochen. In der Bundesliga hatte es davor nur einen Sieg (3:1 über den Hamburger SV) in sechs Spielen bei vier Niederlagen gegeben, dazu das Aus im DFB-Pokalachtelfinale gegen Bayer Leverkusen.

Best of the Rest: Die beiden nächsten Aufgaben für Gladbach in der Bundesliga stehen unter dem Motto “Best of the Rest”. Die Fohlenelf tritt in Frankfurt und am 3. Februar (18.30 Uhr/Sky) gegen RB Leipzig gegen zwei jener fünf Konkurrenten an, die sich hinter dem souveränen Tabellenführer Bayern München um die internationalen Startplätze streiten. Derzeit haben gleich sechs Teams in der Bundesliga 30 oder 31 Punkte auf dem Konto.

Zuschauer: Karten für das Gladbach-Spiel in Frankfurt sind noch zu haben. 46 500 Tickets von möglichen 51 500 sind für die Freitagspartie bisher abgesetzt. Rund 4000 Borussia-Fans werden ihre Mannschaft nach Frankfurt begleiten.

Testspiel: Gladbachs Regionalliga-Mannschaft hat das einzige Testspiel im spanischen Trainingslager gegen den rumänischen Erstligisten CfR Cluj mit 0:1 (0:0) verloren. Für die Truppe von Cheftrainer Arie van Lent startet die Saison am 16. Februar (14 Uhr) gegen die U23 von Borussia Dortmund in die Rückrunde.