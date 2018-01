Zuletzt war er beim SC Wiedenbrück im Probetraining. Doch zu einem Engagement bei den Ostwestfalen kommt es nicht. Die Rede ist von Karoj Sindi, der sich auf Vereinssuche befindet.

Der 28-Jährige verbrachte die letzte Zeit in Laos. Nur vier Monate genügten Sindi beim Nuol FC, einem Erstligisten in Laos, um in die Elf der Rückrunde gewählt zu werden. "Das war eine große Ehre für mich. Es hat dort auch viel Spaß gemacht. Aber letztendlich will ich mich in Deutschland durchbeißen. Ich bin im besten Fußball-Alter, topfit und will es noch einmal wissen", erzählt der gebürtige Iraker.

Zuletzt stellte sich der 28-fache Regional- und 48-malige Oberligaspieler beim SC Wiedenbrück vor. Doch zu einer Vertragsunterschrift kam es nicht. Sindi erklärt: "Trainer Björn Mehnert hat mir ein gutes Zeugnis bescheinigt. Aber leider suchen die Wiedenbrücker einen anderen Spielertypen."

Sindi ist ein Mann für schnelle Konter. In seiner Zeit bei Rot-Weiß Oberhausen, in der Saison 2012/13, gehörte er zweifelsohne zu den schnellsten Spielern der Liga. Leider versagten ihm vor dem Tor oft die Nerven. "Daran erinnere ich mich natürlich nicht gerne. Ich habe viele Chancen verballert. Aber das ist auch schon einige Jahre her. Jetzt bin ich vor dem Kasten auch erfahrener, viel abgeklärter geworden", sagt der 1,73 Meter große Rechtsfuß.

Er sucht eine neue Herausforderung bei einem Regional- oder Oberligisten. Am liebsten aber die Regionalliga West. In dieser attraktiven Staffel will sich Sindi durchsetzen und seine gute Form, die er aus Laos mitgebracht hat, unterstreichen. "Die erste Liga in Laos ist ein Zwischending zwischen Regional- und Oberliga. So kann man das Niveau ungefähr vergleichen. Ich bin in guter Form und heiß. Ich bin davon überzeugt, dass ich jeder Mannschaft sofort weiterhelfen kann", betont der ehrgeizige Flügelspieler.