Borussia Dortmund II hat nach Lars Dietz (Union Berlin) und Oliver Steurer (Heidenheim) das nächste Talent in der laufenden Winter-Transferperiode verloren. Diesmal einen Torwart.

Eike Bansen wird die Strobelallee in Richtung Ausland verlassen. Der 19-jährige Schlussmann, der seit 2010 für die Schwarz-Gelben spielt, wechselt zum belgischen Klub SV Zulte Waregem. Der BVB konnte sich am Mittwoch über den Bansen-Transfer mit den Belgiern einigen. Bansen, aktueller U20-Nationaltorwart, stand noch bis zum 30. Juni 2018 in Dortmund unter Vertrag. Beim belgischen Erstligisten erhält er einen Vertrag bis zum Sommer 2021.

Bansen, der nahezu alle Jugendmannschaften beim BVB durchlief, machte die Belgier ausgerechnet in einem Testspiel der Dortmunder Profis auf sich aufmerksam. "Ich war im Winter aus dem Urlaub ins BVB-Trainingslager nach Marbella nachgereist. Wir haben dann gegen Zulte Waregem getestet und 3:2 gewonnen. Ich stand 90 Minuten lang im Tor und habe wohl einen guten Eindruck auf die Verantwortlichen von Zulte Waregem gemacht. Dass ich jetzt hier bin, ist schon etwas verrückt", erzählt Bansen gegenüber RevierSport. Der Keeper ergänzt: "Nach dem Testspiel hatte es nicht lange gedauert, bis sich die Belgier bei meinem Berater meldeten. Wir hatten dann gute Gespräche und haben uns die Trainingsbedingungen und das Stadion bei Zulte Waregem angeschaut. Das ist hier schon alles vom Feinsten. Ich bin glücklich, dass der Transfer realisiert werden konnte und ich jetzt bei einem guten Verein in einer starken ersten Liga spiele." Dass der Abschied aus Dortmund doch nicht ganz so einfach war, verrät Bansen auch: "Acht Jahre Borussia Dortmund - das heißt schon was. Da wächst man mit dem Verein auch zusammen. Aber jetzt musste ich an mich denken und die Chance nutzen. Mit 19 Jahren in einer guten ersten Liga zu spielen, ist eine tolle Geschichte."

Spätestens im Sommer verlässt dann auch Patrick Mainka das Team von BVB-II-Trainer Jan Siewert. Der Abwehrchef und Kapitän der Dortmunder U23 wird von Zweit- und Drittligisten umworben. "Ich konzentriere mich aber aktuell nur auf die Borussia. Alles was darüber hinaus geht, wird von meinen Beratern geregelt", erklärte der 23-Jährige gegenüber RevierSport.

Mit diesem Kader geht Borussia Dortmund II in die Rückrunde:

Tor

Dominik Reimann, Jan Reckert

Abwehr

Patrick Mainka, Patrick Fritsch, Amos Pieper, Sören Dieckmann, Paterson Chato, Dario Scuderi, Haymenn Bah-Traore, Armin Pjetrovic

Mittelfeld

David Sauerland, Michael Eberwein, Patrick Pflücke, Massimo Ornatelli, Abdelmajid Bouali, Junior Flores, Denzeil Boadu

Angriff

Jonas Arweiler, Beyhan Ametov, Herbert Bockhorn, Philipp Hanke, Janni Serra, Balint Bajner, Anargyros Kampetsis, Vangelis Pavlidis (ausgeliehen vom VfL Bochum) .