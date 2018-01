Am Dienstag eröffneten der VfL Bochum und der MSV Duisburg um 18:30 Uhr mit dem Derby das Fußballjahr 2018 in der 2. Bundesliga.

Die Ausgangslage war klar: Der VfL musste gewinnen, wollte er nicht noch weiter in den Tabellenkeller stürzen. Nach einer starken Hinrunde konnte der MSV befreit aufspielen. Die Duisburger haben bereits mehr Punkte gesammelt, als vor der Saison anzunehmen war.

Und sie haben weiter gesammelt: Zur Pause führte der MSV bereits mit 2:0 durch Tore von Iljutcenko und Wolze. Konsequenz: Die VfL-Fans waren mächtig geladen, den Frust hat der Sportvorstand Christian Hochstätter abbekommen. Lautstarke "Hochstätter raus-"Rufe waren zum Ende der ersten Halbzeit zu vernehmen.

Nach dem Wechsel versuchte der VfL das Spiel zu drehen, allerdings gelang das nicht. Es blieb beim 0:2 aus Bochumer Sicht. Der MSV springt durch den Auswärtssieg für einige Stunden auf Platz vier, der VfL bleibt im Keller der Tabelle hängen.

Mit Blick auf die Aufstellungen fiel auf: Winterzugang Philipp Ochs stand beim VfL in der Startaufstellung. Verzichten musste Trainer Jens Rasiejewski auf Robert Tesche (Magen-Darm-Virus), Linksverteidiger Danilo Soares (Knieprobleme) und den gesperrten Anthony Losilla. Auch nicht im Kader stand Felix Bastians. Der wechselwillige Abwehrspieler klärt aktuell letzte Details mit dem chinesischen Erstligisten Tianjin Teda.





Beim MSV fehlte nur Andreas Wiegel. Moritz Stoppelkamp und Borys Tashchy hatten ihre Blessuren auskuriert.

Unterstützt wurde der MSV von rund 3500 Zuschauern. Der VfL rechnete in der Summe mit etwa 20.000 Zuschauern, am Ende kamen nur 17.564 Zuschauer an die Castroper Straße.

So begann der VfL: Dornebusch - Gyamerah, Hoogland, Leitsch, Hemmerich - Ochs, Janelt, Stöger - Celozzi, Wurtz, Kruse

So begann der MSV:Flekken - Hajri, Bomheuer, Nauber, Wolze - Engin, Fröde, Schnellhardt, Stoppelkamp - Iljutcenko; tashchy