Fußball-Drittligist SC Paderborn hat den Australier Kwame Yeboah vom Bundesligisten Borussia Mönchengladbach bis 30. Juni dieses Jahres ausgeliehen.

In Gladbach besitzt er noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2019. Yeboah kam hauptsächlich in der U23 zum Einsatz, dabei erzielte er in 53 Spielen 13 Tore.