Für den Unterbau von Bundesligist FC Schalke 04 beginnt das Jahr 2018 durchaus verheißungsvoll - vor allem für die U19.

Die Profis sind schon längst wieder im vollen Liga-Betrieb. Doch für Schalkes Nachwuchsmannschaften geht 2018 jetzt erst richtig los. Das Wochenende war der Startschuss – die ersten Testspiele wurden absolviert. Den ersten Kick für die Knappenschmiede bestritt die U23-Mannschaft gegen die Spielvereinigung Vreden. Beim Spiel gegen den Vierten aus der Westfalenliga kamen die Schalker nicht über ein 2:2-Unentschieden hinaus. Muhamed Alawie und Benedikt Zahn trafen für Königsblau. Beide Mittelstürmer sind in dieser frühen Phase der Vorbereitung also schon in guter Verfassung.

Bbesser lief es für die U19. Denn Die Mannschaft von Trainer Norbert Elgert besiegte die Auswahl des VfL Wolfsburg mit 3:2. Okan Yilmaz, Florian Krüger und Jason Ceka machten den ersten Erfolg perfekt.