Bayer Leverkusen, Besiktas Istanbul, KFC Uerdingen, SG Wattenscheid 09: Burak Kaplan stand bei großen Klubs unter Vertrag. Mit nur 27 Jahren geht es für ihn in der Kreisliga B weiter.

Kaplan, der am 1. Februar 28 Jahre alt wird, hat eine große Vergangenheit hinter sich. Vier Spiele absolvierte er einst in der Bundesliga für Bayer Leverkusen. Noch besser: Der gebürtige Kölner schoss in diesen vier Einsätzen sogar zwei Tore und legte zwei weitere Treffer auf. Doch die große Karriere blieb ihm verwehrt. Oft war die fehlende Disziplin ausschlaggebend, oder Zoff mit den Trainern. "Ich will gar nicht mehr zurückblicken. Das macht keinen Sinn. Dass ich viel mehr aus meiner Karriere hätte machen können, weiß ich selber", sagt Kaplan, der in der Rückrunde für den SC Köln-Brück 07 kicken wird. In der Kreisliga B.

Warum macht das Kaplan, der nach seiner Leverkusener Zeit nach Istanbul zu Besiktas wechselte und in der Türkei 18 Monate verbrachte? Die Antwort: Er will einfach nur noch Spaß am Fußball haben. Die Karriere erklärt er für beendet. "Ich habe bestimmt aktuell 15 Kilogramm Übergewicht und will mich nicht mehr quälen. Vor gut zwei Jahren habe ich mir einen Kreuzbandriss zugezogen. Bis zu der Verletzung war ich auf dem Weg zur Topform und auf dem Vormarsch. Es hat damals richtig Spaß in Wattenscheid gemacht. Aber die Verletzung hat mich runter gezogen und ich kam danach nicht mehr auf die Beine", erklärt der Sohn türkischer Einwanderer und fügt hinzu: "Die Karriere ist vorbei. Jetzt will ich mit meinen Jungs bisschen kicken, beim Training lachen und Spaß haben."

Kaplan, dessen letzte Station bis zum 30. Juni 2017 der FC Kray war, ist vom Fußball schon lange nicht mehr abhängig. Die Zeit in Leverkusen und vor allem in der Türkei hat ihn für viele Jahre finanziell abgesichert. Der Dank gilt Kaplans Vater, wie Burak erzählt: "Mein Gehalt in der Türkei ging immer an meinen Vater. Er hat alles verwaltet und mir das gegeben, was ich zum Leben benötige. Damals habe ich das vielleicht nicht immer verstanden. Aber heute kann ich ihm nur danken. Wer weiß, was ich mit der ganzen Kohle sonst gemacht hätte?"

Heute besitzt Kaplan im Kölner Raum mehrere Immobilien und verwaltet diese. Nebenbei wird er in Zukunft ein Mal die Woche zum Trainer des B-Ligisten SC Köln-Brück 07 erscheinen und Sonntags für den Klub alles geben, um nicht in die Kreisliga C abzusteigen. Aber nur unter einer Bedingung, wie Kaplan klarstellt: "Ich habe den Jungs gesagt, dass ich dabei bin, aber ich werde nur auf Kunstrasen spielen. Auf Asche werde ich nicht spielen."