Beim KFC Uerdingen ist in der aktuellen Winterpause einiges los. Erst holten die Krefelder Maximilian Beister, dann löste Pascale Talarski seinen Vertrag auf und nun gibt es wilde Gerüchte um Andreas Lambertz.

Der populäre "Lumpi" Lambertz, der mit Fortuna Düsseldorf von der Ober- bis in die Bundesliga aufstieg, steht aktuell beim Zweitligisten Dynamo Dresden unter Vertrag. Der Vertrag des 33-jährigen Mittelfeldspielers läuft im Sommer aus. Nach übereinstimmenden Medieninformationen will der gebürtige Dormagener zurück in den Westen wechseln, um näher an seinem Erstsitz Korschenbroich zu sein.

Dass die Uerdinger um ihren finanzstarken Präsidenten Mikhail Ponomarev solche namhaften Verpflichtungen tätigen können, bewiesen sie mit dem jüngsten Transfer von Maxi Beister - ebenfalls ein ehemaliger Düsseldorfer Fortune. Lambertz, der zwölf Jahre in der NRW-Landeshauptstadt spielte und im Sommer 2015 nach Dresden wechselte, sagt zum KFC-Gerücht um seine Person gegenüber RevierSport: "Natürlich kenne ich Herrn Ponomarev durch meine Düsseldorfer Zeit schon länger und weiß um das Interesse von Uerdingen. Ein Wechsel in der Winterperiode steht allerdings nicht nur Debatte. Und über den Sommer habe ich mit Dynamo Dresden noch nicht gesprochen. Eines ist klar: Ich bin nicht mehr 20, und ich bin auch kein Übertalent und mache mir wegen eines Vertrages in der nächsten Saison erst einmal keinen Stress. Ich will spielen, so lange es geht. Richtig ist, dass meine Familie nach Korschenbroich an den Niederrhein zurückkehren wird."

Am Freitag erreichte RS Nikolas Weinhart, den Manager und Geschäftsführer des Tabellenzweiten der Regionalliga West. Dieser betont: "Da ist nichts dran. Wir werden Andreas Lambertz weder in diesem Winter, noch im Sommer verpflichten. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen."

Trainingslager mit zwei Testspielen

Seit Freitag (19. Januar) befinden sich die Krefelder in ihrem Trainingslager in der Türkei. Hier wird sich der KFC eine gute Woche lang auf die Restrunde in der Regionalliga vorbereiten. Unter anderem vereinbarten die Verantwortlichen Testspiele gegen Union Luxemburg und den kasachischen Vertreter Kyzyl-Zhar SK Petropavlovsk.