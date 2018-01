Der BVB tritt am Freitagabend (20:30 Uhr) bei Hertha BSC an. Nationalspieler Marvin Plattenhardt hat Respekt vor den Dortmundern.

Draußen ist es schon dunkel, Marvin Plattenhardt (25) schaut auf die Uhr. Er muss nach Hause, seine beiden Wellensittiche haben bestimmt schon Hunger, sagt er. Zuvor spricht der Nationalverteidiger über die Partie seiner Berliner Hertha an diesem Freitag gegen Borussia Dortmund (20.30 Uhr/Eurosport Player).

Das Spiel gegen Dortmund ist für Sie auch die Möglichkeit, internationales Niveau nachzuweisen.

Marvin Plattenhardt: Dortmund ist ein Top-Team in der Bundesliga, da ist jeder automatisch motiviert. Sie haben sehr viele gute Spieler, gerade auf den Außenbahnen.

Vergangene Saison haben Sie per Freistoß den Siegtreffer gegen Dortmund erzielt. Das schönste Tor Ihrer Karriere bisher?

Bis jetzt habe ich nur Freistoßtore geschossen, da ist es schwer, eines herauszunehmen. Aber es war enorm wichtig, das stimmt schon, weil wir dadurch die Punkte hierbehalten haben. Das wollen wir auch dieses Mal.

Wie oft trainieren Sie Ecken oder Freistöße?

Ich schnappe mir regelmäßig Bälle. Das muss auch sein. Früher in der Jugend habe ich damit angefangen, jetzt bei dem kalten Wetter macht man vielleicht ein bisschen weniger. Wenn es wieder besser wird, sieht man mich auch wieder öfter draußen.

Werden die kommenden Monate bis zur WM die wichtigsten Ihrer Karriere?

Für mich ist das eine riesige Chance. Wenn man die Möglichkeit bekommt, zur WM zu fahren, brennt man darauf. Ich werde jetzt 26, wer weiß, ob es in vier Jahren wieder die Gelegenheit gibt. Dann bin ich schon 30. Das Ziel habe ich vor Augen. Aber ich mache mir jetzt auch keinen Druck.

Ist es auf Dauer schwer, bei einem Verein wie Hertha Nationalspieler zu bleiben?

Berlin ist im Kommen. Jedes Jahr ist in der Bundesliga einiges los, das Leistungsniveau ist so dicht, jeder kann jeden schlagen, und kaum ein Klub kann sicher planen, dass er international dabei ist. Am Ende kommt es auf meine Leistung und Spielweise an. Wenn die dem Bundestrainer gefällt, ist es egal, ob ich mit dem Verein auf Platz elf stehe oder vorn lande.