Der Kader des Bundesligisten 1. FC Köln ist wieder größer als in der Hinrunde. Daher mussten Anas Ouahim, Filip Kusic und Joao Queirós schon zur U21. Jetzt hat es den vierten Spieler getroffen.

Nikolas Nartey soll nach Informationen von "geissblog.koeln" bis zum Ende der Saison zur U21 gehen und dem Regionalliga-Team von André Pawlak helfen, den Klassenerhalt zu erreichen. Nartey gilt als großes Talent. Er wechselte bereits mit 16 Jahren zum FC. Jörg Schmadtke war der Däne, der vom FC Kopenhagen kam, im Januar 2017 400.000 Euro wert. Eine stolze Summe für einen 16-Jährigen.

Im Sommer schien es so, als würde Nartey den Durchbruch bei den Profis schaffen, er galt im Trainingslager als einer der Gewinner der Mannschaft von Ex-Trainer Peter Stöger. Doch dann bremsten Verletzungen den Mittelfeldspieler aus. Nach der Verpflichtung von Vincent Koziello aus Nizza ist der Kampf im Mittelfeld noch größer geworden. Daher hat Trainer Stefan Ruthenbeck nun offenbar entschieden, auch Nartey in der U21 wichtige Spielpraxis sammeln zu lassen. Denn in der Zukunft soll der Youngster ein wichtiger Baustein in der FC-Planung sein.

Bisher hat Nartey erst einen Einsatz in der Bundesliga über sechs Minuten auf dem Konto, zudem sieben Regionalliga-Einsätze. Jetzt soll er sich mit regelmäßigen Spielen in der vierten Liga für die Profis empfehlen. Im Test gegen den Oberligisten aus Velbert wirkte er bereits mit und zählte beim 3:2-Erfolg auch zu den Torschützen.

Die U21 des 1. FC Köln, die derzeit auf einem Abstiegsrang der Regionalliga steht, will sich zudem mit einem erfahrenen Abwehrspieler verstärken. Florian Hörnig soll zur U21 des FC kommen. Der 31-Jährige war zuletzt vereinslos. Bis zum Sommer stand er beim Stadtrivalen Fortuna Köln unter Vertrag. 190 Spiele in der dritten Liga stehen in der Vita des Routiniers, der bereits beim Test gegen die SF Siegen für die Kölner zum Einsatz kam.