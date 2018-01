Im Trainingslager des VfL Bochum auf Mallorca kündigte Trainer Jens Rasiejewski bereits an, in Kürze über die Kapitänsfrage entscheiden zu wollen.

Das hat er nun getan. Kurz vor dem Testspiel am Mittwoch am Hamburger Millerntor (18 Uhr, hier in unserem Liveticker) gab er seine Entscheidung bekannt. Und wenig verwunderlich, Rasiejewski belässt es bei seiner bisherigen Wahl. Stefano Celozzi bleibt Kapitän der Bochumer. Der Trainer betont: "Es gibt keinen Grund, etwas zu ändern. Ich bin sehr zufrieden mit Stefano." Stellvertreter des Defensivspielers ist Anthony Losilla.

Auch beim letzten Test vor dem Rückrundenauftakt am kommenden Dienstag gegen den MSV Duisburg (18:30 Uhr) gegen den FC St. Pauli führt Celozzi den VfL auf das Feld.



So startet der VfL am Millerntor: Dornebusch - Gyamerah, Hoogland, Leitsch, Hemmerich - Ochs, Stöger, Eisfeld - Celozzi, Wurtz, Kruse

Auf der VfL-Bank: Riemann, Gündüz, Losilla, Diamantakos, Sam, Hinterseer, Fabian, Janelt, Tesche, Saglam, Rieble, Baack.

So startet der FC St. Pauli: Himmelmann - Kalla, Sobiech, Park, Buballa - Nehrig, Dudziak - Sahin, Allagui, Sobota - Bouhaddouz

Auf der Bank des FC St. Pauli: Brodersen, Schoppenhauer, Ziereis, Möller-Dähli, Neudecker, Flum, Schneider, Litka, Choi, Zehir.

Nicht mit an Bord in Hamburg ist Felix Bastians, der kurz vor dem Absprung nach China steht. Bastians Berater fliegt am Donnerstag ins Trainingslager der Chinesen nach Spanien, um mit den Bossen von Tianjin Teda die offenen Fragen zu klären. Sollte dies gelingen, wird auch Bastians in Spanien erwartet, um den Vertrag zu unterschreiben. Der perfekte Wechsel soll am kommenden Montag offiziell verkündet werden. Das wochenlange Gezerre um Bastians wäre endlich beendet.

Es muss nicht der einzige Abgang in Bochum sein. Denn der Drittligist Preußen Münster soll an den VfL-Spielern Vangelis Pavlidis und Nico Rieble interessiert sein.