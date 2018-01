Seit der Verpflichtung von Manuel Akanji am Montag hat Borussia Dortmund ingesamt sechs Innenverteidiger in seinem Kader. Neven Subotic könnte den BVB bald verlassen.

Wie die französische Sportzeitung l'Equipe am Dienstag vermeldete, befindet sich der französische Erstligist AS St. Etienne in fortgeschrittenen Gesprächen mit dem Serben, dessen Vertrag in diesem Sommer ausläuft. Seine Perspektive ist beim BVB nicht die allerbeste, unter dem neuen Trainer Peter Stöger haben die Kollegen bisher die besseren Karten.

Und mit Akanji hat sich weitere Konkurrenz hinzu gesellt. Ein Abschied Subotics würde also für alle Seiten Sinn ergeben. Ob es so kommt. "Ich habe das auch gelesen, das wird ja seit Tagen kolportiert", sagt Trainer Peter Stöger, "aber ich weiß nichts davon."