Der VfL Bochum und Abwehrspieler Felix Bastians werden in den kommenden Tagen doch getrennte Wege gehen. Ein Wechsel ist nicht mehr zu vermeiden.

In den letzten Wochen und Monaten ist zu viel passiert. Das Tischtuch zwischem dem VfL und dem 29-Jährigen ist endgültig zerschnitten. Bastians wird vermutlich in Kürze einen Vertrag beim chinesischen Erstligisten Tianjin Teda unterschreiben. Trainer dort ist Uli Stielike. Dessen Tochter ist mit dem Bruder von Bastians verheiratet.

Das letzte Angebot der Chinesen soll sich im Bereich von einer Millionen Euro Ablöse bewegt haben. Ein Zuschlag für die Bochumer soll möglich sein, sollte Bastians seinen Vertrag bei dem Klub noch einmal verlängern. Finanziell würde es sich für den Defensivmann, der den VfL unbedingt verlassen will, lohnen. Über eine Millionen Euro pro Jahr sollen Tianjin Teda die Dienste von Bastians wert sein. Nach RevierSport-Informationen rückt der Transfer immer näher.

In der letzten Woche hatten sich die Ereignisse noch einmal zugespitzt. Am Mittwoch gab es ein Gespräch im Trainingslager auf Mallorca. Anwesend: Bastians, sein Berater, Christian Hochstätter und die Bochumer Aufsichtsräte Hans-Peter Villis und Martin Volpers. In diesem Gespräch soll Bastians sogar angeboten worden sein, die verpasste Siegprämie gegen Sandhausen nach seiner Suspendierung in Höhe von 6000 Euro nachzuzahlen. Doch statt Ruhe gab es den nächsten Ärger.

Bastians fährt nicht mit nach Hamburg

Denn nach dem abgebrochenen Test gegen Atlético Baleares, Bastians spielte nach dem Wechsel und traf per Elfmeter, trainierte Bastians am Donnerstag nicht mehr mit. Er soll Trainer Jens Rasiejewski mitgeteilt haben, dass er nicht in der Verfassung sei zu trainieren. Freitag war der Abwehrspieler wieder an Bord. Am Wochenende flog sein Berater dann offenbar ins Trainingslager von Tianjin Teda, um weitere Details des Transfers auszuhandeln.

Den letzten Hinweis, dass auch der VfL nicht mehr mit Bastians plant, gab es dann am Dienstag. Denn der ehemalige Freiburger saß nicht mit im Bus der Bochumer nach Hamburg. Dort bestreitet der VfL am Mittwoch (18 Uhr) ein Testspiel gegen den FC St. Pauli. Auch beim Training am Dienstag war der 29-Jährige nicht dabei, bestritt stattdessen eine individuelle Laufeinheit. Offenbar hat man auch in Bochum erkannt, dass es keinen Sinn mehr macht auf eine einvernehmliche Lösung im Streit mit Bastians zu hoffen. Die Frage ist nun nur noch, wann sich die drei Parteien auf einen finalen Transfer einigen. Nach Informationen dieser Redaktion soll der Wechsel spätestens zu Beginn der kommenden Woche perfekt sein.