Die Verantwortlichen des Oberligisten ETB SW Essen und des Regionalligisten Rot-Weiss Essen haben sich im Januar getroffen. Thema: Der Kooperationsvertrag.

Vor nunmehr fast einem Jahr, im Februar 2017, gab es den sogenannten Kooperationsvertrag zwischen Schwarz-Weiß und Rot-Weiss. Passiert ist seitdem bis auf das traditionelle Vorbereitungsspiel wenig. Nun traf sich eine ETB-Abordnung mit Heinz Hofer, Rainer Blaszik und Axel Lechtken an der Hafenstraße mit dem RWE-Vorsitzendem Marcus Uhlig und Sportdirektor Jürgen Lucas. Tenor: Man wolle enger zusammenrücken und sich regelmäßig austauschen. „Wir werden den Kooperationsvertrag mit Leben füllen“, erklärten beide Seiten einstimmig.



Spielerausleihe im Sommer möglich

Hierzu werden sich die beiden Vereine einmal pro Quartal austauschen, die beiden Trainer, Argirios Giannikis und Manni Wölpper, wollen monatlich Kontakt pflegen. Der ETB hofft, dass sich auch in Sachen gemeinsamer Vermarktungsmöglichkeiten Synergien ergeben. Und der eine oder andere Spieler, für den die Regionalliga momentan zu hoch ist, soll einen „Matchpraxisplatz“ in der Oberliga beim ETB erhalten. Zwar aufgrund des engen RWE-Kaders noch nicht in der Rückrunde, dann aber zum Sommer hin.