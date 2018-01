Borussia Dortmund schwankt bei der Behandlung von Pierre-Emerick Aubameyang zwischen Strenge und Nachgiebigkeit. Wie es weitergeht, ist offen - es hängt wohl auch vom FC Arsenal ab.

Pierre-Emerick Aubameyang machte sich einen Spaß aus dem ganzen Theater. Bei einer Autogrammstunde von Borussia Dortmund bog sich der Torschützenkönig am Montagabend vor Lachen, als hätte es den Wirbel um seine Suspendierung nie gegeben. Mit dem Engländer Jadon Sancho scherzte er über seinen möglichen Transfer zum FC Arsenal: "Kannst du mir irgendwann London zeigen? Soll ja ein heißes Pflaster sein." Sancho übertrug live bei Instagram.

Hans-Joachim Watzke würde sich von Aubameyang womöglich etwas mehr Demut wünschen. Der Geschäftsführer ringt wie Trainer Peter Stöger und Sportdirektor Michael Zorc um den richtigen Umgang mit dem Starstürmer, der anscheinend seinen Abschied provozieren will. Härte zeigen und die Champions-League-Qualifikation aufs Spiel setzen? Einknicken und sich weiter auf der Nase herumtanzen lassen? Welche Summe sollte aufgerufen werden? Wo könnte auf die Schnelle Ersatz herkommen? Laut Bild-Zeitung hat Aubameyang den BVB zum wiederholten Male um Freigabe gebeten.

Watzke stellt die Charakterfrage. "Auba muss jetzt mit dem Trainer klären, ob er bereit ist oder nicht, alles für Borussia Dortmund zu geben", sagte er unserer Redaktion. "Das werden Peter Stöger und Michael Zorc mit ihm besprechen." Nur wenn sich der Gabuner klar zu Professionalität bekennt, kann es noch eine Zukunft beim BVB geben.

Ansonsten: Die Zeit rast. Mit jedem Tag, der verstreicht, wird - oder würde - es für den BVB schwieriger, einen halbwegs adäquaten Nachfolger für den bei allen Eskapaden sportlich fast unverzichtbaren Aubameyang zu finden. Der Markt ist überhitzt und im Winter nicht allzu ergiebig, der BVB hätte Geld und Not. Das wissen auch die anderen Vereine.

Zum Beispiel der FC Arsenal. Von dessen Bereitschaft, in sportlich stürmischen Tagen tief in die Tasche zu greifen, dürfte die Zukunft Aubameyangs abhängen. 60 Millionen Euro Ablöse oder ein Verrechnungsgeschäft mit dem französischen Nationalstürmer Olivier Giroud sind im Gespräch - Giroud ist allerdings nicht mehr der Jüngste (31) und seit Wochen verletzt. Er wäre somit keine sofortige Kompensation für den Verlust eines Superstars, der trotz zwischenzeitlicher Flaute in der Hinrunde 20 Pflichtspieltore erzielt hat.

Zudem muss Arsenal, Verein der deutschen Weltmeister Mesut Özil, Per Mertesacker und Shkodran Mustafi, zunächst einen Platz im Sturm räumen. Ein Transfer des Chilenen Alexis Sanchez zu Manchester United steht anscheinend kurz vor dem Abschluss. United-Teammanager Jose Mourinho nennt Sanchez einen "phänomenalen Spieler", eine Verpflichtung eine "fantastische Möglichkeit", einen Topspieler zu holen.

Watzke, der Aubameyang stets öffentlichkeitswirksam verteidigte, geht unterdessen deutlich auf Distanz. Der Geschäftsführer sieht im jüngsten Verhalten des Gabuners "eine andere Qualität" als bei früheren Verfehlungen, die auch schon mit Suspendierungen geahndet worden waren: "Für das unentschuldigte Fernbleiben von einer Mannschaftssitzung kann man ihn nicht in Schutz nehmen."