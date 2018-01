Gute Nachrichten für die Essener Amateurfußball-Szene: Die Hallenstadtmeisterschaften können wie geplant in der Sporthalle am Hallo in Stoppenberg über die Bühne gebracht werden.

Aufgrund eines Wasserschadens in der Stoppenberger Halle war zuletzt sogar über eine Verlegung in die Grugahalle spekuliert worden. Am Dienstag gab Günther Oberholz, Mit-Organisator der 24. Auflage der Essener Hallenstadtmeisterschaft, via Facebook Entwarnung.



