Oberligist SSVg Velbert eröffnet die Freundschaftsspielreihe mit dem Härtetest beim Regionalligisten 1. FC Köln U21.

Da hat sich Fußball-Oberligist SSVg Velbert zum Auftakt seiner Testspielreihe gleich einen ganz dicken Brocken ausgesucht: Die U 21 des Bundesligisten 1. FC Köln, die in der Regionalliga West spielt.

Obendrein stellt sich die SSVg dem Härtetest auch noch auswärts: Am heutigen Dienstag treten die Blauen um 19.30 Uhr auf dem Kunstrasenplatz des Rhein-Energie-Stadions an der Franz-Kremer-Allee an.

Aber die Velberter werden die Reise zum Rhein gerne unternehmen, denn sie treffen einen guten alten Bekannten wieder: Geißbock-Coach André Pawlak. Unter Trainer Pawlak war die SSVg nach einer überragenden Saison 2015 in die Regionalliga aufgestiegen — hier spielt er mit der SSVg auch gegen die Kölner U 21.

So gab es vor 800 Zuschauern in der Christopeit-Sport-Arena ein 0:0. Als die Velberter in der Rückrunde in Abstiegsgefahr gerieten, musste Pawlak gehen — dem guten Verhältnis zur SSVg tat das allerdings keinen Abbruch. Wichtige Spieler aus Pawlaks Team wie Sprenger, Andersen, Mondello oder Zent spielen immer noch für die SSVg.

Während die Velberter damals den Abstieg nicht verhindern konnten und ein Jahr darauf auch den direkten Wiederaufstieg nicht schafften, landete Pawlak seinen nächsten Coup und schaffte auch mit dem KFC Uerdingen den Aufstieg in die Regionalliga. Hier durfte er aber - wie ein beträchtlicher Teil der Mannschaft – nicht für die Krefelder weiter machen. Denn der KFC ging für höhere Ziele, denen das Aufstiegsteam angeblich nicht genügte, auf große Einkaufstour. Pawlak kam derweil mit kleiner Verzögerung doch noch in der Regionalliga an. Bei der U 21 des 1. FC Köln trat Trainer Patrick Helmes zurück, Pawlak sprang als Nachfolger ein und feierte einige beachtliche Erfolg, so das 6:3 über den Wuppertaler SV und das 1:0 gegen seinen Ex-Club KFC Uerdingen.

Zum Auftakt ihrer Testreihe zeigten sich die Kölner nun am Wochenende beim 3:0 über die Sportfreunde Siegen schon in guter Form, die Velberter haben heute Abend ihren in Köln ihren ersten Test. Auch Trainer Imre Renji hofft, dass die Mannschaft gut in Schwung kommt, denn bis zum Ligastart dauert es nicht lange. Bereits am 4. Februar geht es mit der Heimpartie gegen das Spitzenteam SV Straelen los.