Dem ehemaligen Dortmunder Ousmane Dembélé droht beim FC Barcelona nach einer fast viermonatigen Verletzungspause erneut ein mehrwöchiger Ausfall.

Nach dem 4:2-Sieg des Spitzenreiters bei Real Sociedad San Sebastian hatte der 20-jährige Franzose am Sonntagabend über Schmerzen im linken Bein geklagt. Untersuchungen ergaben, dass er sich an einem Muskel im Oberschenkel verletzt hat. Dembélé müsse erneut drei bis vier Wochen pausieren, teilten die Katalanen am Montag mit.

Erst Ende August war der Ex-BVB-Stürmer für die spektakuläre Summe von 105 Millionen Euro nach Barcelona gewechselt. Im September hatte er sich einen Sehnenriss im linken Oberschenkelmuskel zugezogen, der operiert werden musste. Erst am 4. Januar stand er im Pokalspiel gegen Celta Vigo erstmals wieder auf dem Platz. Die neue Verletzung stehe aber nicht mit dem Sehnenriss im Zusammenhang, erklärte Barça.