Borussia Dortmund II bereitet so langsam die neue Spielzeit vor. Der Klub gab eine Vertragsverlängerung und drei Neuzugänge für die Saison 2018/2019 bekannt.

Nach den Abgängen von Lars Dietz (1. FC Union Berlin) und Oliver Steurer (1. FC Heidenheim) haben die Verantwortlichen des BVB II drei Zugänge präsentiert. Zur Saison 2018/19 stehen die ersten drei Neuzugänge fest: Innenverteidiger Marc-André Kositzki (SV Wehen-Wiesbaden U19) hat sich für drei Jahre an die Borussia gebunden. Mory Konate (TuS Erndtebrück) – ebenfalls als Innenverteidiger oder als Sechser einsetzbar – sowie Stürmer Leon Burggraf (SV Hadamar) unterzeichneten Verträge bis Juni 2020. "Ich hoffe, dass die Jungs gut einschlagen", sagt Teammanager Ingo Preuß.

Der Kapitän geht von Bord

Abwehrspieler Haymenn Bah-Traore (20), der in 14 der bisher 17 absolvierten Regionalliga-Partien dieser Saison zum Einsatz kam, hat seinen Vertrag bis zum 30. Juni 2021 verlängert. Bah-Traore wechselte im vergangenen Sommer von der SG Wattenscheid 09 zur Zweitvertretung von Borussia Dortmund. Derweil wird Kapitän Patrick Mainka, dessen Kontrakt am Saisonende ausläuft die BVB U23-Mannschaft verlassen. Sein Ziel ist ähnlich wie bei Dietz und Steurer die 2. Bundesliga. Das bestätigte Preuße gegenüber RevierSport.

Bei den Neuzugängen erscheint vor allem die Verpflichtung von Kositzki als sehr interessant. Der 18-jährige gebürtige Dattelner verließ im vergangenen Sommer Rot-Weiss Essen in Richtung SV Wehen Wiesbaden U19. Mit der Essener U19 war der Innenverteidiger abgestiegen und erhielt bei Rot-Weiss keinen Platz im Regionalliga-Kader - trotz gültigen Vertrages bis zum 30. Juni 2018. "Mich hat es gewundert, dass er Rot-Weiss Essen im Sommer verlassen hat. Er ist ein sehr guter Junge. Wir haben ihn unter anderem im U19-Spiel der Wehener gegen den FC Bayern beobachtet und da hat er ein starkes Spiel gemacht. Bei den Bayern laufen in der Offensive schon gute Jungs herum. Wir glauben, dass Marc-Andre sich auch in der Regionalliga durchsetzen wird", erzählt Preuß.