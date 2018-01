Dass der Hoffenheimer Nadiem Amiri (21) der Karriere zuliebe ein Single-Leben bevorzugt, davon hält sein Trainer wenig.

Er ordne dem Fußball alles unter, sagte TSG Hoffenheim-Profi Nadiem Amiri in einem Interview unter der Woche. "Ich habe gar keine Zeit für eine Freundin und brauche das aktuell auch nicht", erklärte der 21-jährige Bundesligaprofi.

„Kein Alkohol, nicht in die Disco, das ist nicht so schlecht. Dass er jetzt nie eine Freundin hat, also keine feste...“, sagte Julian Nagelsmann (Foto) bei der Pressekonferenz grinsend. „Es ist sicher auch nicht schlecht, wenn man sich mal ablenkt, jemand zum Kuscheln hat.“ Bei der Suche nach der Richtigen könne er ihm „sicher ein paar Tipps geben“.