Auch die Jungs der U 19 von Rot-Weiß Oberhausen sind seit knapp einer Woche wieder aus der Winterpause zurück und bereiten sich aktuell für den Ligastart am 4. Februar, 11 Uhr, gegen den SC Paderborn vor.

Das erste Testspiel gegen die A-Junioren von der SSVg Velbert ging zwar mit 0:1 (0:1) verloren. Doch Trainer Dimitrios Pappas war von vornerein klar, das nach den harten ersten Trainingseinheiten das Ergebnis zweitrangig sein wird: „Erstmal müssen wir natürlich wieder in die körperliche Spur finden. Da fehlen dann nach dem harten Training in den ersten Tagen sicherlich die letzten Kräfte. Aber im zweiten Test waren wir schon deutlich frischer und haben es schon wesentlich besser gemacht.“

Helfer besorgt die Führung

Der angesprochene zweite Test gegen den FC Kray (A-Jugend) ging, ebenfalls wie Velbert zu Hause am Jugendleistungszentrum mit 3:0 (2:0) klar an die Kleeblatt-Truppe: Torschützen waren Jakob Helfer (16.), Ahmet-Malik Uzun (27.) und Danilo Ruiz-Cumbo (60.). Am Wochenende steht nun für U 19 ein Hallenturnier im Saarland auf dem Programm, bevor es am 18. Januar, 19 Uhr, ein weiteres Testspiel gegen den Oberligisten TV Jahn Hiesfeld geben wird.

Zu möglichen Zu- oder Abgänge gibt es dagegen keine neuen Wasserstandsmeldungen zu verkünden. Pappas: „Es sieht momentan nicht so aus, als würden wir da auf der einen oder anderen Seite noch tätig werden.“