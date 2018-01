Der VfL Bochum hat das erste Testspiel im Trainingslager auf Mallorca gegen Atlético Baleares mit 4:2 gewonnen. Winterzugang Philipp Ochs feierte dabei sein Debüt.

Der 20-Jährige zeigte dabei in den ersten 45 Minuten, dass er eine echte Verstärkung für die Bochumer sein kann. Mindestens für fünf Monate, vielleicht auch länger. Zunächst ist die Leihe mit der TSG Hoffenheim bis zum 30. Juni 2018 geplant. Ochs betont: "Ich konzentriere mich auf das Hier und Jetzt. Ich will dem VfL in den nächsten Monaten helfen. Was im Sommer passiert, das weiß noch niemand."

Zuvor musste Ochs bei seiner Premiere den ersten Spielabbruch seiner Karriere mitansehen. Doch das war am Tag danach bereits kein Thema mehr. Vielmehr sprach der Offensivmann über die Gründe, warum er sich trotz anderer Angebote für einen Wechsel nach Bochum entschieden hat: "Ich kenne Jens Rasiejewski sehr gut, da er bereits in der Jugend mein Trainer war. Das passt einfach. In Bochum wird ein guter Fußball gespielt. Das System mit dem Pressing liegt mir. "

Abseits des Rasens gab es in den letzten Monaten beim VfL auch Themen, die den Eindruck vermitteln konnten, dass derzeit eine gewisse Unruhe im Verein herrscht. Für den 20-Jährigen war das sekundär, wie er betont: "Man bekommt natürlich einiges mit. Ich konzentriere mich aber nur auf den Fußball, das andere habe ich gar nicht wirklich wahrgenommen. Denn am Ende zählt nur das, was auf dem Feld passiert."

Und da will Ochs helfen, damit der VfL eine bessere Rückrunde spielt. Die Basis wurde gelegt, wie er berichtet: "Ich wurde super aufgenommen. Die Anlage ist optimal, hier kann man sich weiterentwickeln und verbessern."

Vielleicht an der Seite von Kevin Stöger, der in der Hinserie einer der besten Bochumer war. Aus dem Trainingslager auf Mallorca berichtet der Österreicher: "Ich habe den Urlaub genossen und fühle mich topfit. Ich freue mich, wenn die Saison wieder losgeht. Für mich verlief die Hinrunde persönlich gut. Die Mannschaft hat mir aber auch sehr geholfen. Doch in der Rückrunde geht bestimmt noch viel mehr."

Wie es ab dem Sommer für Stöger weitergeht, das ist noch offen. Sein Vertrag läuft aus, verhandelt wurde bisher noch nicht. Der Mittelfeldspieler stellt klar: "Bis jetzt hat es noch keine Gespräche gegeben. Ich bin offen dafür, wenn der Verein auf mich zukommen sollte."