Der MSV bereitet sich in Portugal auf die Zweitliga-Rückrunde vor. Hier haben wir einen Überblick, was bei den Duisburgern passiert.

ZIRKELTRAINING:

Seit vielen Schüler-Generationen gilt das Zirkeltraining als eine Qual im Sportunterricht. Gestern Vormittag stand für die MSV-Profis in Almancil ein Zirkeltraining auf dem Programm. Der neue Fitnesstrainer Miro Lusic sorgte dabei allerdings für eine entspannte Atmosphäre während des rund 90-minütigen Trainingsprogramms. Er ließ auf dem Trainingsplatz Musik laufen. Die Palette reichte von – sehr zur Freude der stellvertretenden Pressesprecherin Dina Voss – Justin Bieber bis zu Tina Turner für die älteren Herrschaften. Einzelne Spieler, so Borys Tashchy, Kevin Wolze und Enis Hajri, ließen sich dabei zu Breakdance-Einlagen verleiten. Auch Torwarttrainer Sven Beuckert bestritt tapfer die Übungen.

BESUCHER:

Das ist ein bemerkenswertes Debüt: MSV-Vorstandsmitglied und Klub-Ikone Bernard Dietz ist zum ersten Mal in einem Wintertrainingslager als Besucher dabei. Der 69-Jährige traf am Dienstagabend gemeinsam mit Ehefrau Petra im Mannschaftsquartier im Ria-Park-Hotel in Almancil ein. Gestern war Ennatz auch beim Vormittagstraining vor Ort und schwärmte von den guten Trainingsbedingungen. „Der Rasenplatz befindet sich in einem hervorragenden Zustand. Die Jungs können sehr gut arbeiten“, sagte Dietz.

CHEFSACHE:

Seit Dienstagabend weilt auch Präsident Ingo Wald im Trainingslager. Gemeinsam mit Geschäftsführer Peter Mohnhaupt und Bernard Dietz flog Wald von Eindhoven nach Faro. Bereits seit dem Wochenende sind die Stadiongesellschafter Ralf Pape und Erich Scharrenbroich im Mannschaftshotel zugegen.



FANS:

Rekordverdächtig ist die Fan-Beteiligung am Trainingslager. Seit dem Wochenende sind bereits einige Anhänger vor Ort, heute wird eine noch größere Gruppe erwartet, sodass insgesamt rund 150 MSV-Anhänger in Portugal am Ball sein werden. Der Fanbeauftragte Robert Komossa betreut die Fans an der Algarve. Die meisten Anhänger wohnen im rund 30 Kilometer entfernten Albufeira.