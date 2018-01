Am kommenden Wochenende ist bei der 24. Auflage der Essener Hallenstadtmeisterschaft Spannung garantiert. Nicht mehr drei von vier, sondern zwei von vier Mannschaften jeder Gruppe buchen das nächste Ticket.

"Jetzt beginnt das Turnier so richtig. Wir haben uns alle warm gespielt und nun geht es ums Eingemachte. Es gibt keine Prügelknaben mehr. Wenn wir weiterkommen wollen, müssen wir voll da sein", sagt Sascha Fischer.

Der Trainer der DJK Sportfreunde Katernberg weiß, wovon er spricht und auf was es ankommt. Immerhin konnte Fischer, der in der Vorrunde mit Bezirksligist VfB Frohnhausen und A-Liga-Konkurrent ESC Preußen auf starke Konkurrenz trifft, seinen Ex-Klub SC Frintrop in den letzten beiden Jahren ins kleine Finale führen.

So erfolgreich will sein Nachfolger Guido Contrino natürlich auch sein. Bis ins kleine Finale dürfte es ein langer Weg sein. Denn der SC Frintrop erwischte mit den Bezirksligisten TuS Essen-West 1881 und Vogelheimer SV sowie dem spielstarken A-Ligisten Al-Arz Libanon eine schwere Vorrunden-Konstellation. "Das ist am Samstag eine echte Todesgruppe mit brutaler Qualität. So eine Gruppe hätte man sich auch in der End- oder Finalrunde sehr gut vorstellen können", erklärt Contrino, der noch am Freitag mit seiner Mannschaft ein Testspiel bei Blau-Weiß Oberhausen-Lirich bestreitet. Contrino: "Ich freue mich auf das Wiedersehen mit meinem langjährigen Trainer und väterlichen Freund Hans-Günter Bruns."

Derweil freut sich RuWas Trainer Hansi Wüst auf den Sonntag. Denn dann werden die Dellwiger mit ihrem kleinen Star-Ensemble angeführt von den ehemaligen Oberligaspielern Marcel Schlomm, Dustin Hoffmann und Matthias Bloch um das Ticket zur Zwischenrunde nach Stoppenberg kämpfen. Kapitän Bloch fehlte noch in der Qualifikationsphase. Wüst: "Er kommt frisch von der AIDA. Matthias war auf Hochzeitsreise in der Karibik. Wir können uns mit Sicherheit auf einen fitten "Blochi' einstellen. So wie ich ihn kenne, ist er wahrscheinlich ein paar Runden um das Schiff geschwommen."

Mächtig ins Schwimmen ist der Mitfavorit aus Rellinghausen schon in der Quali-Runde geraten. Doch der ESC konnte sich mit einem Sieg im letzten Spiel gegen Steele 03/09 doch noch das Vorrundenticket sichern. Marco Guglielmi Schützlinge werden sich in der Gruppe mit B-Liga-Spitzenreiter Teutonia Überruhr, Bezirksligist Winfried Kray und Titelverteidiger SV Burgaltendorf um einiges steigern müssen, um weiterzukommen. So oder so: In der Vorrunde ist für Spannung gesorgt.