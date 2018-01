Beim Regionalligisten Rot-Weiss Essen wird es bis zum Start in die Restrunde am 16. Februar gegen den Bonner SV sicher noch Veränderungen im Kader geben.

Am Montag gab es den Startschuss in die Vorbereitung. Dabei begrüßte Trainer Argirios Giannikis zwei Trainingsgäste. Zum einen Tammo Harder, der nicht zum ersten Mal an der Hafenstraße vorstellig wurde. Bereits im Dezember 2017 trainierte der ehemalige Dortmunder bei RWE mit. Der 23-Jährige stand bis zum 25. Juli 2017 bei Holstein Kiel unter Vertrag und löste sein Arbeitspapier beim Zweitligisten dann auf. Seitdem ist Harder vereinslos. In der 3. Liga schoss Harder in 71 Begegnungen für Holstein Kiel und Borussia Dortmund II insgesamt 22 Tore und bereitete elf weitere Treffer vor.

Neben Harder war auch Miles Müller dabei. Der gebürtige Dorstener ist der Sohn des ehemaligen Schalke-Managers Andreas Müller und hatte zuletzt zwei Jahre in Österreich bei der zweiten Mannschaft von Wacker Mödling und beim Floridsdorfer SC gespielt, seit Juli ist er vereinslos.

Nun war offenbar der dritte Probespieler in Essen dabei, das berichtet "MSPW". Und zwar Noah Awassi vom Zweitligisten Dynamo Dresden. Der war zuletzt beim Dresdner Testsieg gegen Werder Bremen II (2:1) nicht dabei. Gegenüber "Liga-Zwei.de" bestätigte dessen Berater Rico Glaubitz, dass Essen "eine ernsthafte Option" sei.

Der Vertrag des 19-jährigen Innenverteidigers läuft in Dresden noch bis zum 30. Juni 2019. Bei Dynamo kam der Abwehrspieler in der 2. Bundesliga noch nicht zum Einsatz. Dies wird sich vermutlich auch nach der Winterpause nicht ändern, daher dürfte Dresden dem Defensiv-Talent keine Steine in den Weg legen. In Essen soll Awassi noch bis Donnerstag mittrainieren, danach soll eine Entscheidung fallen, ob es zu einer Verpflichtung kommt.