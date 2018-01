Der Wuppertaler SV wird vor dem Restrundenstart am 10. Feberuar vier Testspiele bestreiten.

Ein Überblick der Wuppertaler Testspiel-Serie:

- Am 13. Januar geht es gegen Ratingen 04/19. Gespielt wird um 13 Uhr an der Lüntenbeck. (Adresse: Bahnstraße 202c in 42327 Wuppertal)

- Für den 16. Januar ist ein Spiel beim TuS Ennepetal angesetzt. Im Bremenstadion beginnt das Spiel gegen den 13. der Oberliga Westfalen um 19:30 Uhr. (Adresse: Bremenplatz 33 in 58256 Ennepetal)

- Das zweite Auswärtsspiel gegen ein Team aus der Oberliga Westfalen findet in Dortmund statt. Beim ASC Dortmund kommt es zum Wiedersehen mit dem ehemaligen WSV-Co-Trainer Adrian Alipour. Anstoß ist am 20.01 um 15:00 am Sportplatz Schweizer Allee. (Adresse: Schweizer Allee 29 in 44287 Dortmund)

- Kurz vor dem Trainingslager spielt der WSV unter der Woche beim 1.FC Monheim. Am 25.01 beginnt das Spiel um 19:30 Uhr auf dem Kunstrasenplatz. (Adresse: Kapellenstr. 1 in 40789 Monheim am Rhein)

- Zwischen dem 27.01.18 und dem 03.02.18 fährt der Wuppertaler SV ins Trainingslager nach Spanien