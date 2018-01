Am Montag sind die Profis vom Regionalligisten Rot-Weiss Essen in die Rückrundenvorbereitung gestartet. Mit dabei waren zwei Testspieler.

Montag, 13 Uhr. Es ist sonnig, aber zugig an der Essener Hafenstraße, als die Regionalliga-Mannschaft von Rot-Weiss Essen in die Vorbereitung auf die Rückrunde startet. Ein Partie Handball und eine Partie Fußball im elf gegen elf mit neutralem Spieler im doppelten Strafraum und ein Spiel auf Großfeld gab es für die knapp 20 Zuschauer auf dem Trainingsplatz am Stadion Essen zu bewundern. "Ist dieser Tammo wieder dabei?", fragten sich die anwesenden Anhänger. "Und kennst du diesen 33er da in der Mitte?"

Gemeint war Miles Müller. Der gebürtige Dorstener ist der Sohn des ehemaligen Schalke-Managers Andreas Müller und hatte zuletzt zwei Jahre in Österreich bei der zweiten Mannschaft von Wacker Mödling und beim Floridsdorfer SC gespielt, seit Juli ist er vereinslos. Nun stellt er sich bei den Bergeborbeckern ebenso vor wie Tammo Harder, der ebenfalls schon vor Jahresfrist beim Deutschen Meister von 1955 vorspielte.

Auch aus dem eigenen Kader waren bis auf den erkrankten Kevin Grund alle Spieler dabei. Daran könnte sich in den nächsten Wochen jedoch noch etwas ändern. Tolga Cokkosan und Roussel Ngankam dürfen den Verein verlassen. "Wir werden keinen wegschicken", sagte derweil Trainer Argirios Giannikis. "Die Spieler haben gültige Verträge und die respektieren wir." Sportdirektor Jürgen Lucas pflichtet ihm bei: "Die Spieler, die nur wenig Aussicht auf Einsatzzeiten haben, sind darüber informiert."

Dass es im Kader jedoch eine Fluktuation geben wird, ist kein Geheimnis. Lucas: "Es ist nicht unmöglich, dass etwas passiert. Bei Zu- oder Abgängen. Wir wollen aber auch nur etwas tun, was uns über die Saison hinaus stärker macht. Da ist der Markt jedoch nicht ganz so groß."