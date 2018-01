Der ETB SW Essen musste in der Qualifikation der Essener Hallenstadtmeisterschaften lange auf das Weiterkommen warten. Der FC Kray hatte dabei keine Probleme.

Es lief zu Beginn nicht so wie es sich die Verantwortlichen des Oberligisten ETB SW Essen gewünscht hatten. Im Auftaktspiel setzte es gegen den FC Kray eine 2:4-Niederlage. Gegen Winfried Kray dann sogar eine 1:6-Klatsche. Allerdings trat der Oberligist mit der U19 an, weil die Oberligaspieler geschont werden sollten. "Die Saison wird noch lang und das Verletzungsrisiko in der Halle ist einfach zu groß", erklärte U19-Trainer Timo Kleer die Entscheidung des Vereins. "Außerdem haben sich unsere A-Junioren ihren Auftritt verdient", sagte er weiter.

"Wir werden das Turnier auch mit unserer U19 beenden. Es sei denn unser Trainer findet noch Gefallen an dem Wettbewerb." Timo Kleer (ETB SW Essen)

Nach den ersten beiden erfolglosen Gruppenspielen folgte dann aber die Erlösung für die Schwarz-Weißen. Gegen den A-Ligisten TC Freisenbruch gewannen die ETB-Junioren mit 9:1 und machten den Einzug in die nächste Runde klar. "Wir werden das Turnier auch mit unserer U19 beenden. Es sei denn unser Trainer findet noch Gefallen an dem Wettbewerb", sagte Kleer schmunzelnd.

Neben dem Oberligisten ist auch der FC Kray weitergekommen. Der Landesligist spielte von Beginn an groß auf. Mit Siegen gegen den ETB (4:2) und den TC Freisenbruch (10:2) löste die Isiktas-Elf früh das Ticket für die Vorrunde. Im Spiel um Platz eins gegen den Bezirksligisten DJK Winfried Kray reichte es zu einem 0:0 und somit zum Gruppensieg. "Wir mussten nicht mehr unbedingt etwas nach vorne machen. Wir hatten das bessere Torverhältnis und wollten kein Risiko gehen", freute sich Ilias Elouriachi über den ersten Platz. Ausgeschieden ist am Ende der Underdog aus der Kreisliga A, TC Freisenbruch.

In den beiden anderen Gruppen, die in der Löwenhalle Werden spielten, gab es keine großartigen Überraschungen. Nachdem die DJK BW Mintard beim Turnier in Mühlheim am Vortag überraschend früh ausschied, konnte die Mannschaft von Thomas Bertzki in der Löwenhalle als Gruppensieger durchmarschieren. Es folgten der SC Werden-Heidhausen, der SV Teutonia Überruhr und der VfL Kupferdreh.

Erleichterung bei Preußen Eiberg

In Gruppe fünf, die bereits am Morgen startete, setzte sich der Heisinger SV durch. Auf Platz zwei positionierte sich die SG Kupferdreh-Byfang gefolgt vom Freizeitligisten Essener FC. Mit dem letzten Atemzug hat auch der SV Preußen Eiberg den Einzug in die Vorrunde geschafft. "Wir sind erstmal total erleichtert, dass wir es geschafft haben. Für die nächste Runde rechnen wir uns zwar nicht so viel aus, aber wir wollen uns bestmöglich präsentieren", freute sich Preußen-Trainer Marco Denis.