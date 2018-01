Der SV Isinger Kray rüstet sich für den Aufstiegskampf in der Kreisliga B. Trainer Richard Ruthenkolk darf sich zur Winterpause über doppelten Zuwachs freuen.

Vincent Roseford (SV Leithe) und Ilias Caliskan (VfB Bottrop) wechseln an die Krayer Schönscheidtstraße. "Vincent ist ein guter Verteidiger und Ilias weiß, wo das Tor steht. Bislang hat uns vorne ein wenig der Killerinstinkt gefehlt. Ich freue mich auf die Jungs. Sie werden unsere Mannschaft noch stärker machen", sagt Ruthenkolk.

Für den ehemaligen Trainer des SV Leithe zählt in dieser Saison nur der Aufstieg. Ruthenkolk: "Wir wollen am Ende einen der ersten beiden Plätze belegen. Am liebsten Meister werden. Alles andere als der Aufstieg in die Kreisliga A wäre eine große Enttäuschung."

Aktuell liegt der SVI punktgleich mit Teutonia Überruhr auf Platz eins. Info: in der Kreisliga zählt das Torverhältnis nicht.