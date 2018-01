Zu Beginn des Trainingslagers in Marbella hat sich BVB-Kapitän Schmelzer an der Wade verletzt – und wird wohl den Rückrundenauftakt verpassen.

Christian Pulisic, Marcel Schmelzer und Roman Bürki fehlten, als die Profis von Borussia Dortmund die Vormittagseinheit im spanischen Marbella begannen. In zwei Fällen konnte schnell Entwarnung gegeben werden: Pulisic hatte am Vortag einen Schlag auf das Schienbein bekommen und trat daher etwas kürzer und Torhüter Bürki war leicht erkältet. Lediglich Schmelzer, der schon am Vortag das Training hatte abbrechen müssen, sorgt mit seinen Wadenproblemen für Sorgenfalten bei den BVB-Verantwortlichen – der Einsatz zum Beginn der Rückrunde gegen den VfL Wolfsburg am 14. Januar ist inzwischen höchst fraglich.

„Genau kann man das noch nicht sagen“, meinte der BVB-Kapitän am Mittag selbst. „Wir müssen von Tag zu Tag schauen.“ Derzeit sei die linke Wade auch beim Gehen empfindlich, da sei an Training nicht zu denken. Und das wird wohl auch in den kommenden Tagen so bleiben.

Eine genaue Diagnose der Probleme gibt es nicht. „Es ist eine Muskelverletzung“, sagt Schmelzer. Nach der Rückkehr nach Dortmund am 9. Januar soll über bildgebende Verfahren das genaue Ausmaß der Verletzung geklärt werden. Aufnahmen wurde zwar auch schon in Marbella gemacht. „Aber über das Handy ist das dann nicht so genau zu erkennen wie am PC“, sagt der 29-Jährige. Wie es zur Verletzung kam, kann sich der Linksverteidiger nicht wirklich erklären: „Es war eine komische Situation, eigentlich aus dem Nichts“, meint er. „Es war offenbar eine falsche Bewegung, und zwar so, dass es nicht weiterging.

Für Schmelzer ist es nicht die erste Verletzung in der laufenden Saison, schon im Sommer hatte er sich einen Außenbandanriss im Sprunggelenk zugezogen und einen Großteil der Vorbereitung verpasst. Die fehlenden körperlichen Grundlagen bekam der Außenverteidiger im Laufe der Hinrunde immer wieder zu spüren. Für die Rückrunde befürchtet er das erst einmal nicht: „Ich habe jetzt in der Winterpause sehr viel getan, um das aufzuarbeiten“, erklärt er. „Natürlich hätte ich gerne trainiert, aber dafür gibt es ja die Reha, um da bestmöglich rauszukommen.“