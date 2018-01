Nostalgie trifft Budenzauber. Mittlerweile ein feststehender Begriff, der mit dem beliebten NRW-Traditionsmasters in Verbindung gebracht wird.

Am Sonntag, 7.Januar 2018 ist es wieder soweit: Die dreizehnte Auflage des mittlerweile Kult gewordenen NRW-Traditionsmasters findet in der innogy Sporthalle Mühlheim statt.

Der Vorverkauf für das Hallenenspektakel zeigt ein hohes Interesse bei dem Publikum.

Mehr als 2.000 Tickets sind bereits abgesetzt. Eintrittskarten können am Sonntag noch an der Tageskasse erworben werden.

Die Tageskasse an der innogy Sporthalle Mülheim öffnet am Sonntag bereits um 10:30 Uhr.

Eintrittspreise:

Vollzahler: 12 EUR

Ermäßigt: 8 EUR (Schüler, Studenten, Renter, etc.)

Familienkarte: 25 EUR (2 Erw. /1 Kind)

(Kinder unter 6 Jahren haben freien Eintritt, jedoch ohne Sitzplatzanspruch)

Weitere Informationen:

www.nrw-masters.de

www.facebook.com/nrw.masters