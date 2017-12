Der SC Wiedenbrück und Angreifer Pierre Merkel gehen zum Jahresende getrennte Wege.

Der 28-Jährige, der in dieser Saison in elf Spielen ein Tor erzielte, wechselt zum Nordost-Regionalligisten BSG Chemie Leipzig. "Ich bin ein sehr ehrgeiziger Typ, ich lass mich wenig runterziehen. Bei Chemie möchte ich wieder Spielpraxis sammeln und neue Erfahrungen machen. Dass meine Familie hier wohnt, spornt mich dabei zusätzlich an", wird Merkel auf dem Portal "TAG24.de" zitiert.