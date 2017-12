Der 1. FC Monheim hat eine überragende Hinserie in der Oberliga Niederrhein gespielt. Platz drei steht im Winter zu Buche.

In der Rückrunde müssen die Blau-Weißen jedoch auf Mittelfeld-Talent Leonard Funke verzichten. Der gebürtige Aachener wird bis Saisonende in die Landesliga verliehen. Wohin will der Aufsteiger jedoch nicht verraten. "Ich finde, das obliegt dem aufnehmenden Verein", begründet FCM-Trainer Dennis Ruess.

Auf der Facebook-Seite des Klubs begründet die sportliche Leitung des Vereins den Schritt: "Der Spieler ist mit dem Wunsch nach mehr Spielzeit an uns herangetreten. Mit dem gemeinsamen Wissen, dass wir auf seiner bevorzugten Position qualitativ in Spitze und Breite hervorragend besetzt sind, konnten wir ihm diese für die Rückrunde nicht garantieren. Obwohl wir den Jungen grundsätzlich nicht abgeben wollten, haben wir zusammen nunmehr eine Lösung gefunden, wodurch Leo Spielpraxis auf gutem Niveau sammeln und Spielrhythmus erhalten kann. Durch die Ausleihe haben wir zudem weiterhin alle Optionen und können im Sommer gemeinsam entscheiden."