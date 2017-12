Kurz vor der Winterpause hat der SC Wiedenbrück bereits eine erste wichtige Personalie für die kommenden beiden Jahre geklärt.

Robin Twyrdy verlängerte seinen Vertrag um weitere zwei Jahre und wird damit bis zum 30. Juni 2020 das schwarzblaue Trikot tragen.

Im Sommer 2015 wechselte der 26-Jährige vom SV Meppen ins Jahnstadion und zählt seitdem zur Stammbesatzung in der Innenverteidigung.

Vorbereitungsplan

Fr. 05.01: Trainingsauftakt Jahnstadion 17.00 Uhr

Sa./So. 06./07.01: Hallenturnier Hohenfelder Cup Wiedenbrück

Sa. 13.01: SC Paderborn U23, in Paderborn NLZ 13.45 Uhr

So. 14.01: Hallenturnier Ibbenbüren

Sa. 20.01: Hessen Kassel, Kunstrasen Auestadion 14.00 Uhr

Sa. 27.01: Arm. Bielefeld U23, in Bielefeld NLZ 14.00 Uhr

Sa. 03.02: SV Lippstadt, in Lippstadt Bruchbaum 14.00 Uhr

So. 11.02: Bonner SC, Jahnstadion 15.00 Uh