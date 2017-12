Mit nur vier Spielen wurde am Sonntag die Rückrunde in der Landesliga eröffnet – mehrere Partien, darunter auch das Heimspiel des SV Zweckel gegen den SC Obersprockhövel wurden abgesagt.

Für Verärgerung beim SCO sorgte allerdings, dass die offizielle Absage erst am Sonntagmittag erfolgte, als die Obersprockhöveler sich gerade auf den Weg nach Gladbeck machen wollten – und das, obwohl die Stadt den Platz bereits am Freitag gesperrt hatte (und über die Absage bereits in der WAZ berichtet wurde.) Wie auch immer – die beiden werden sich erst im neuen Jahr auf dem Platz wiedersehen.

Von den Spielen, die tatsächlich stattfanden, war das 3:1 im Herner Kellerderby bemerkenswert, das Firtinaspor gegen Horsthausen einfuhr – beide sind jetzt punktgleich auf Abstiegsplätzen, jeweils neun Punkte vor Zweckel. Dazwischen steht Arminia Marten, das 0:12 gegen Frohlinde verlor.

Arminia schleppt sich mit einer Mischung aus Alten Herren und ehemaligen Spielern der abgemeldeten Reserve Richtung Winterpause, um an den Dortmunder Hallenstadtmeisterschaften teilnehmen zu dürfen – danach, so lautet bislang der Plan, soll der Rückzug aus der Landesliga erfolgen.

Das lässt hoffen, denn: 1. Zweckel müsste dann „nur noch“ drei Mannschaften überholen, um im Sommer die Klasse zu halten. 2. Falls Arminias Spiele aus der Wertung genommen werden, würde auch das dem SVZ zugute kommen, der 1:2 gegen Marten verloren hatte. 3. Zweckel hat ein Spiel weniger absolviert als die Tabellennachbarn.

Leicht wird der Klassenerhalt nicht – bei entsprechender personeller Verstärkung, die Zweckel holen will, aber nicht unmöglich.