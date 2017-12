Während des 3:2-Erfolges des Duisburger SV 1900 über den FC Kray in der Landesliga Gruppe 2 benahmen sich einige Fans nicht sehr weihnachtlich.

Dass Zuschauer ihre Lieblingsmannschaft anfeuern, ist im Profi-Fußball nicht ungewöhnlich, strömen doch jeden Spieltag hunderttausende Menschen in die Stadien. In der Landesliga kommt das aber eher selten vor. Während der ersten Halbzeit der Landesliga-Paarung zwischen dem DSV 1900 und des FC Kray sollte aber genau das seinen Lauf nehmen.

Eine kleine Männergruppe schlug eine Weile nach Anpfiff an der Bezirkssportanlage an der Düsseldorfer Straße auf und fing lautstark an, den DSV anzufeuern – und die Spieler des FC Kray immer wieder zu verunglimpfen. Ralf Kessen, Trainer der Duisburger, betonte nach dem Spiel: „Die haben wir hier an der Anlage in Duisburg noch nie gesehen“ – und distanzierte sich somit vom Benehmen der Zuschauer, die unter anderem mehrmals laut vernehmbar „Wenn wir wollen, schlagen wir euch tot“ oder „Scheiß FC Kray“ sangen.

„Zu mir haben sie gesagt, dass sie Fans von Viktoria Köln sind. Das Spiel gegen Alemannia Aachen wurde abgesagt und dann sind sie halt hierhin gefahren“, erklärt Kessen. Die Gruppe ließ während des Spiels auch Gesänge über den 1. FC Köln und Viktoria von sich hören, was die Aussage Kessens unterstreicht. "Was die hier zu suchen haben, das weiß ich nicht", erklärte ein Zuschauer während der zweiten Halbzeit. "Die sind total besoffen und benehmen sich unter aller Sau. Die gehören nicht zu uns."

Zu einer ähnlichen Einschätzung kam auch ein Spieler der Gäste aus Essen: "Ich weiß nicht, was es soll, bei einer Landesligapartie die Spieler so derartig zu beleidigen. Das ist unnötig."