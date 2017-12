Ein Tor machte den Unterschied zwischen den beiden Kontrahenten aus – der SC 20 Oberhausen siegte mit 1:0.

Beobachter räumten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen ein – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen. Im Hinspiel hatte sich kein Sieger gefunden. Es war 4:4 ausgegangen.

Während Adler Osterfeld in der Startaufstellung auf Kontinuität setzte, nahm Oberhausen Veränderungen vor und schickte Fezzani und Ertural für Oka und Grohmann auf den Platz. David Möllmann nutzte die Chance für den SC 20 und beförderte in der 33. Minute das Leder zum 1:0 ins Netz. Bis zum Pausenpfiff blieb es dann bei der knappen Führung des Gastes. In Durchgang zwei lief Nils Carstensen anstelle von Panagiotis Giotis für Osterfeld auf. Mit dem Schlusspfiff durch Amir Klicic stand der Auswärtsdreier für den SC 20 Oberhausen. Adler wurde mit 1:0 besiegt.

Die Situation bei Adler Osterfeld bleibt angespannt. Gegen Oberhausen kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie. Durch diese Niederlage fällt Osterfeld in der Tabelle auf Platz fünf.

Der SC 20 ist seit vier Spielen unbezwungen. Die Saison des Aufsteigers verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von elf Siegen, einem Remis und nur sechs Niederlagen klar belegt. Die Angriffsreihe des SC 20 Oberhausen lehrt ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 48 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Defensiv stabil, vorne treffsicher: Nach dem errungenen Erfolg schaut der Sportclub 20 hoffnungsfroh in die nähere Zukunft.

Adler verabschiedet sich dann erst einmal in die Winterpause und ist das nächste Mal am 27.01.2018 beim SC Bocholt 26 wieder gefordert. Oberhausen trifft im nächsten Spiel auf eigener Anlage auf den Hamminkelner SV.