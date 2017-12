Beim SV Emmerich-Vrasselt holte sich der 1.

FC Bocholt 2 eine 0:2-Schlappe ab. Im Hinspiel hatte es keine Tore zu sehen gegeben.

Im Vergleich zum letzten Spiel startete Emmerich-Vrasselt mit drei Änderungen. Diesmal begannen Versteegen, Pfände und Weyenberg für Janßen, Geurtsen und Warthuysen. Auch Bocholt 2 baute die Anfangsaufstellung auf drei Positionen um. So spielten Kirschke, Wohlfarth und Ridder anstatt Belkassem, Sailer und Welter.

51 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für den SV Emmerich-Vrasselt schlägt – bejubelten in der 41. Minute den Treffer von Luis Landers zum 1:0. Ein Tor auf Seiten des Gastgebers machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus. Anstelle von Henning Schroer war nach Wiederbeginn Jannik Strauß für den FCB 2 im Spiel. Marco Buscher versenkte die Kugel zum 2:0 (66.). Am Schluss fuhr Emmerich-Vrasselt gegen den 1. FC Bocholt 2 auf eigenem Platz einen Sieg ein.

Nach acht sieglosen Spielen ist der SV Emmerich-Vrasselt wieder in die Erfolgsspur eingebogen. Die Emmericher bessert die eigene, eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, fünf Unentschieden und neun Pleiten.

Für Bocholt 2 sprangen in den letzten fünf Spielen nur drei Punkte heraus. Mit diesem Sieg zieht Emmerich-Vrasselt an dem FCB 2 vorbei auf Platz 13. Der Gast fällt auf die 14. Tabellenposition. Der SV Emmerich-Vrasselt verabschiedet sich dann erst einmal in die Winterpause und ist das nächste Mal am 11.02.2018 beim SC Buschhausen 1912 wieder gefordert. Der 1. FC Bocholt 2 trifft im nächsten Spiel auf eigener Anlage auf BW Dingden.