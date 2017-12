Durch ein 3:0 holte sich die Sportfreunde Baumberg drei Punkte bei TuRU Düsseldorf.

Baumberg ging als klarer Favorit in die Partie und erfüllte diese Erwartungen am Ende auch. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften mit einer 1:1-Punkteteilung begnügt.

Beide Mannschaften begannen mit Veränderungen in der Startelf: Während bei Düsseldorf Matten, Mourtala und Klicic für Boermans, Reitz und Schneider aufliefen, starteten bei der Sportfreunde Baumberg Biskup und Klotz statt Fedler und Ilbay.

Louis Klotz nutzte die Chance für Baumberg und beförderte in der vierten Minute das Leder zum 1:0 ins Netz. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass der Gast mit einer Führung in die Kabine ging. Zum Seitenwechsel ersetzte Jonas Schneider von TuRU seinen Teamkameraden Malick-Montell Mourtala. Das 2:0 der Sportfreunde Baumberg stellte Jannik Weber für den Ligaprimus sicher (67.). Jose-Miguel Lopez Torres war es, der kurz vor Ultimo das 3:0 besorgte und Baumberg inklusive Anhang damit von höheren Gefilden träumen lässt (88.). Mit dem Schlusspfiff durch Maik Henkies stand der Auswärtsdreier für die Sportfreunde Baumberg. Man hatte sich gegen TuRU Düsseldorf durchgesetzt.

Nach dem neunten Spiel in Folge ohne Dreier verliert Düsseldorf im Klassement weiter an Boden. Die Abstiegssorgen des Gastgebers sind nach der klaren Niederlage größer geworden.

Acht Spiele ist es her, dass Baumberg zuletzt eine Niederlage kassierte. Die Saisonbilanz der Sportfreunde Baumberg sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei zehn Siegen und vier Unentschieden büßte die Baumberger lediglich drei Niederlagen ein. Erfolgsgarant von Baumberg ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 39 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Die Sportfreunde Baumberg grüßt nach dem Sieg von ganz oben.

Beide Mannschaften verabschieden sich jetzt erst einmal in die Winterpause. Weiter geht es am 18.02.2018 für TuRU zum Auswärtsspiel gegen den 1. FC Monheim. Baumberg tritt am gleichen Tag beim SC Düsseldorf-West an.