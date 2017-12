Mit leeren Händen endete für den VfL Tönisberg die Auswärtspartie gegen den SV Budberg.

Der Gastgeber gewann 2:0. Das Hinspiel hatte Tönisberg für sich entschieden und einen 2:0-Sieg gefeiert.

Budberg startete mit vier Veränderungen in die Partie: Twardzik, Morawa, Andriejewski und Sackers für Severith, Carrion Torrejon, Dohmen und Heinen. Auch der VfL stellte um und begann mit Ügüdür und Mrosek für Dügencioglu und Höffler.

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Kurz nach dem Wiederanpfiff verließ Yassine Riad vom VfL Tönisberg den Platz. Für ihn spielte Joshua Sprenger weiter (55.). In der 65. Minute stellte der SVB personell um: Per Doppelwechsel kamen Kevin Carrion Torrejon und Collin Heinen auf den Platz und ersetzten Jonas Twardzik und Robin Morawa. Beim Aufsteiger kam Jonas van den Brock für Benedikt Franke ins Spiel und sollte fortan für neue Impulse sorgen (75.). Lange verbuchte keine der Mannschaften ein Tor für sich, bis die Budberger in Minute 86 den Ball schließlich ins gegnerische Netz beförderte. Van den Brock stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 2:0 für den SV Budberg her (90.). Als Schiedsrichter Andreas Lissok die Begegnung beim Stand von 2:0 letztlich abpfiff, hatte Budberg die drei Zähler unter Dach und Fach.

Den Maximalertrag von 15 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen verfehlte der SVB deutlich. Insgesamt nur sieben Zähler weist der SV Budberg in diesem Ranking auf. Budberg bessert die eigene, eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sieben Siege, zwei Unentschieden und neun Pleiten.

Nach dem dritten Fehlschlag am Stück ist Tönisberg weiter in Bedrängnis geraten. Gegen den SVB war am Ende kein Kraut gewachsen. Der SV Budberg ist jetzt mit 23 Zählern punktgleich mit dem VfL, platziert sich jedoch aufgrund des schlechteren Torverhältnisses von 38:34 auf dem elften Rang etwas dahinter.

Budberg verabschiedet sich dann erst einmal in die Winterpause und ist das nächste Mal am 18.02.2018 beim SV Walbeck wieder gefordert. Der VfL Tönisberg trifft im nächsten Spiel auf eigener Anlage auf den SV Sevelen.