Der 1. FC Nürnberg hat den Sprung an die Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Der Club kam am 18. Spieltag beim Schlusslicht 1. FC Kaiserslautern über ein 1:1 (1:0) nicht hinaus und belegt hinter Spitzenreiter Fortuna Düsseldorf und Herbstmeister Holstein Kiel den dritten Platz. Am Sonntag kann allerdings Kiel beim SV Sandhausen wieder die Spitze übernehmen.



Jahn Regensburg setzte derweil am Samstag seinen Vormarsch fort. Die Regensburger gewannen gegen Arminia Bielefeld nach Rückstand 3:2 (2:1). Erzgebirge Aue kam gegen den 1. FC Heidenheim über ein 1:1 (1:0) nicht hinaus.

Stürmer Mikael Ishak (25.) sorgte mit seinem 12. Saisontreffer für Nürnbergs Führungstreffer. FCN-Keeper Fabian Bredlow (61.) unterlief ein unglückliches Eigentor zum 1:1-Ausgleich. Sein letztes Spiel des Jahres bestreitet der Club am Dienstag (20.45 Uhr/Sky) im Achtelfinale des DFB-Pokals gegen Bundesligist VfL Wolfsburg. Kaiserslautern beendet 2017 mit nur zwei Saisonsiegen und zwölf Punkten als abgeschlagener Letzter.

Bielefeld verspielt frühe Führung

Durch den Erfolg schob sich der SSV Jahn an den Bielefeldern in der Tabelle vorbei, beide Teams haben 25 Zähler auf dem Konto. Andreas Voglsammer (12.) hatte die Bielefelder in Führung gebracht, doch die Hausherren ließen sich davon nicht verunsichern. Die Regensburger schafften durch Benedikt Gimber (14.) und Marco Grüttner (25.) vor 7137 Zuschauern die schnelle Wende im Spiel.

Ein Eigentor von Bielefelds Florian Hartherz (78.) sorgte für das 3:1. Konstantin Kerschbaumer (90.+2) markierte den Treffer zum Endstand.

Verhoek beschert Aue einen Last-Minute-Ausgleich

Cebio Soukou (8.) bescherte Aue mit seinem dritten Saisontreffer das 1:0. John Verhoek (90.+1) traf zum späten Ausgleich für die Gäste.