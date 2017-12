Beim VfB Bottrop gab es für den SV Krechting nichts zu holen.

Der Gast verlor das Spiel mit 0:4. Bottrop ging als klarer Favorit in die Partie und erfüllte diese Erwartungen am Ende auch. Im Hinspiel war Krechting mit 0:6 krachend untergegangen.

Im Vergleich zum letzten Spiel startete der VfB mit drei Änderungen. Diesmal begannen Bayhoca, Hücker und Kukuczka für Szalkai, Dibowski und Andreadakis. Auch der SVK baute die Anfangsaufstellung auf vier Positionen um. So spielten Richter, Lantermann, van der Linde und Uebbing anstatt Rottbeck, Heller, Schildt und Koloske.

30 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für den VfB Bottrop schlägt – bejubelten in der 22. Minute den Treffer von Hendrik Schloßarek zum 1:0. Der Unparteiische beendete die erste Halbzeit, ohne dass weitere Tore fielen. Kurz nach dem Wiederanpfiff verließ Jan Lantermann vom SV Krechting den Platz. Für ihn spielte Thomas Storm weiter (51.). Amrullah Bayhoca versenkte die Kugel zum 2:0 (56.). Mit dem 3:0 für Bottrop von Devin Müller hatte das Spiel seinen Sieger in der 63. Minute eigentlich schon gefunden. Kevin Wagener verwandelte in der 84. Minute einen Elfmeter und baute den Vorsprung des Gastgebers auf 4:0 aus. Am Ende kam die Bottroper gegen Krechting zu einem verdienten Sieg.

Mit dem Sieg knüpft der VfB an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert der VfB Bottrop zehn Siege und zwei Remis für sich, während es nur sechs Niederlagen setzte. Bottrop präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 44 geschossene Treffer gehen auf das Konto des VfB. Defensiv stabil, vorne treffsicher: Nach dem errungenen Erfolg schaut der VfB Bottrop hoffnungsfroh in die nähere Zukunft.

Der SVK bleibt die defensivschwächste Mannschaft der Bezirksliga Niederrhein 6. Die Hintermannschaft des Tabellenletzten steht bislang auf wackeligen Beinen. Bereits 53 Gegentore kassierte die Krechtinger im Laufe der bisherigen Saison. Wann findet der SV Krechting die Lösung für die eigene Abwehrmisere? Im Spiel gegen Bottrop setzte es eine neuerliche Pleite, womit Krechting im Klassement weiter abrutscht.

Der SVK steckt nach vier Partien ohne Sieg im Schlamassel, während der VfB mit aktuell 32 Zählern alle Trümpfe in der Hand hat. Der VfB Bottrop verabschiedet sich dann erst einmal in die Winterpause und ist das nächste Mal am 11.02.2018 bei Fortuna Bottrop wieder gefordert. Für den SV Krechting steht als Nächstes eine Auswärtsaufgabe an. Am Donnerstag geht es zu Bottrop.