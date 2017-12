Nach dem ausgefallenen Ligaspiel gegen den SV Rödinghausen, befindet sich RWO schon in der Winterpause. Hinter den Kulissen wurde in den letzten Wochen eifrig an der Wintervorbereitung gearbeitet.

Nach dem Trainingsauftakt am 08. Januar und dem am darauffolgenden Tag stattfindenden Laktattest, geht es für die Terranova-Elf zum 31. Hallenfußball-Festival nach Ibbenbüren (14.01.). Neben mehreren Testspielen, unter anderem gegen Bayer Leverkusen (23.01.), wartet vor dem Ligaauftakt noch das Nachholspiel im Viertelfinale des Niederrheinpokals gegen den KFC Uerdingen (04.02.). Der Winter-Fahrplan im Überblock:

08.01.2018: Trainingsauftakt, Leistungszentrum

09.01.2018: Laktattest, Stadion Sterkrade

14.01.2018: 31. Hallenfußball-Festival, Ibbenbüren (Beginn: 14 Uhr)

17.01.2018: Testspiel (19 Uhr) gegen FSV Vohwinkel, Leistungszentrum

21.01.2018: Testspiel (15 Uhr) gegen VfB Homberg, PCC-Stadion

23.01.2018: Test (11 Uhr) gegen Leverkusen, Ulrich-Haberland-Stadion

04.02.2018: Pokalspiel (14 Uhr) gegen KFC Uerdingen, Grotenburg

07.02.2018: Testspiel (18 Uhr) TSV Steinbach, Stadion Niederrhein

17.02.2018: Ligaspiel Viktoria Köln (14 Uhr), Sportpark Höhenberg

