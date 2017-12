Alemannia Aachen geht mit einem Neun-Punkte-Rückstand auf die Spitze in die Winterpause. Dabei haben die Kaiserstädter noch ein Spiel in der Hinterhand. Im Winter sollen Verstärkungen her.

Fuat Kilic, wie fällt Ihr Fazit zur abgelaufenen Hinrunde aus?

Ich bin wirklich hochzufrieden. Wir haben einen im vergangenen Sommer einen Umbruch und uns schon recht früh gut gefunden und entwickelt. Die Mannschaft setzt unsere Vorgaben sehr gut um. Vor allem erfreut es uns im Trainerteam, dass die Jungs die Alemannia-Tugenden verinnerlicht haben und in jedem Spiel Herz und Leidenschaft auf den Platz bringen. Das sehen und honorieren unsere sensationellen Fans.

Wird es im Winter personelle Veränderungen geben?

Falls uns jemand verlassen sollte, dann werden wir sicherlich reagieren. Aber auch so, würde ich gerne jeweils eine Verstärkung für die Defensive und Offensive verpflichten. Wir müssen schauen, was unser Budget noch zulässt. Es ist ja kein Geheimnis, dass Peter Hackenberg seit Monaten bei uns mittrainiert und wir ihn gerne unter Vertrag nehmen würden. Er wäre der ideale Spieler, der unsere Defensive aufgrund seiner Spielstärke und Erfahrung sehr gut ergänzen würde. Zudem würde uns ein Ersatz in der Offensive für Mergim Fejzullahu und Junior Torunarigha gut zu Gesicht stehen.

Was erhoffen Sie sich von der Rückrunde?

Wir werden weiter an unserer Ausrichtung arbeiten. Wir wollen flexibel sein, damit der Gegner uns nicht so einfach ausrechnen kann. Das ist uns schon in der Hinrunde gut gelungen, nun wollen wir das weiter verfeinern.

Wann beginnt die Vorbereitung? Gibt es eventuell sogar ein Trainingslager?

Wir werden schon am 3. Januar loslegen. Am 5./6. Januar findet der Hallencup in Aachen statt. Bis dato sind wir immer nur mit U19-Spielern und Akteuren aus der zweiten Mannschaft angetreten. 2018 wollen wir mit ein paar Jungs aus der Regionalliga den Titel ins Visier nehmen. Das ist eine tolle Veranstaltung. Rund 1000 Zuschauer sorgen für eine super Atmosphäre. Zuletzt siegte immer der FC Wegberg-Beeck. Jetzt wollen wir unseren Fans ein erstes kleines Geschenk zu Beginn des Jahres bereiten.