Nur eine Niederlage in der gesamten Hinrunde und unangefochtener Spitzenreiter in der Oberliga Westfalen. Eine bisher tadellose Spielzeit für den FC Kaan-Marienborn.

Seit Mitte November konnte FC-Trainer Thorsten Nehrbauer witterungsbedingt keine Spiele mehr mit seinem Team bestreiten. Die Winterpause wurde beim Tabellenersten daher auch etwas eher eingeläutet. Zeit mit dem Ex-Profi über den bisherigen Saisonverlauf zu reden.

Thorsten Nehrbauer, wie fällt Ihr Fazit zur abgelaufenen Hinrunde aus?

Wir hatten einen etwas holprigen Start und verloren direkt das erste Ligaspiel gegen Eintracht Rheine. Danach haben wir uns allerdings zusammengesetzt, die Fehler analysiert und abgestellt. Danach ging es dann gut weiter, so dass wir jetzt auch verdientermaßen da stehen, wo wir stehen. Die Niederlage zu Beginn war aber vielleicht auch gar nicht so schlecht: So sind wir von Beginn an wach geblieben und haben in der starken Liga keinen Gegner unterschätzt. Zudem können wir uns sehr glücklich schätzen, dass wir mit nur wenigen Verletzungen durch die erste Saisonhälfte gekommen sind.

Wird es im Winter personelle Veränderungen geben?

Wir wollen uns stets weiter entwickeln und halten daher die Augen und Ohren offen. Es gab auch schon einige Gespräche, zu 100 Prozent sicher ist allerdings noch nichts. Wenn dann schauen wir auch eher nach Offensivkräften, da ich uns in der Defensive breiter aufgestellt sehe.

Was erhoffen Sie sich von der Rückrunde?

Ich hoffe, dass die Mannschaft sich weiter stabilisieren wird. Das wird für uns nicht einfacher. Durch die ständigen Platzsperren müssen wir sehr viele Spiele nachholen, was uns aus dem Rhythmus bringt. Wenn die Mannschaft aber weiterhin so zusammenwächst und ihr Spiel stabilisiert, blicke ich sehr positiv auf die anstehende Rückrunde.

Mit dem TSV Marl-Hüls und dem SC Hassel haben sich gleich zwei Mannschaften aus der Liga zurückgezogen, welche Konsequenzen hatte das für Sie?

Das jetzt schon zwei Absteiger feststehen hat für uns erst einmal keine direkten Auswirkungen. Wir haben es vor allem dadurch zu spüren bekommen, dass wir zum Teil, im Zusammenspiel mit den witterungsbedingten Absagen, wirklich lange Pausen zwischen den Spielen hatten. Das ist dann natürlich immer ärgerlich.

Wann beginnt die Vorbereitung? Gibt es eventuell sogar ein Trainingslager?

Wir werden mit einer genauen Planung noch so lange warten, bis uns vom Verband mitgeteilt hat, wann die Nachholpartien stattfinden werden. Im Winter werden wir noch ein städtisches Hallenturnier in Siegen bestreiten. Zusätzlich freuen wir uns, dass wir auch in diesem Jahr zum Schau-ins-Land-Cup im Januar eingeladen wurden. Ein hochklassiges Turnier, welches gut in unsere Vorbereitung passt.