Den Saisonstart hat der Oberligist ASC Dortmund noch in böser Erinnerung: Das Team von Adrian Alipour unterlag 1:4. Am Sonntag heißt der Gegner nun wieder FC Brünninghausen.

"Wir werden da reingehen, wie in jedes andere Duell auch", versucht ASC-Trainer Alipour vor dem Duell am kommenden Sonntag (14.30 Uhr) zu relativieren, wobei er auch zugibt: "Wir haben natürlich schon etwas gutzumachen. Mit so einer Partie wie im Hinspiel wollen wir uns nicht in die Winterpause verabschieden." Das 1:4 (1:2) war die höchste Saisonniederlage der Dortmunder in dieser Spielzeit.

Entsprechend intensiv verliefen auch die letzten Trainingeinheiten, von der bevorstehenden Winterpause ist bei den Dortmundern noch wenig zu spüren: "Wir haben ganz normal trainiert, man kann ja nicht darauf bauen, dass wieder der gesamte Spieltag abgesagt wird", weiß der ASC-Trainer und ergänzt: "Wir wollen mit Leidenschaft in dieses Prestige-Duell gehen." Tabellarisch ist die Ausgangslage klar: Die Alipour-Elf steht hinter Tabellenführer Kaan-Marienborn auf dem zweiten Platz, der FC Brünninghausen mit vier Punkten weniger auf dem sechsten Rang. "Aber auf die Tabelle darf man vorher nicht schauen, eher auf das Hinspiel", will Alipour den Gegner auf keinen Fall unterschätzen.

Und auch die Winterpause ist für die Dortmunder schon durchgeplant, wie Trainer Alipour zu berichten weiß: "Wir werden kein Trainingslager oder ähnliches machen. Allerdings haben wir einige lukrative Spiele gegen Regionalligisten an Land ziehen können. Erst einmal haben es sich die Jungs und auch ich verdient, dass wir nach Weihnachten neun Tage frei machen. Die Hinrunde war doch sehr anstrengend. Und in der Winterpause werden wir ebenfalls jeden Tag trainieren."

Trainingsauftakt für den ASC ist am 3. Januar. So weit will Alipour allerdings noch gar nicht schauen: "Erst einmal gilt unsere volle Aufmerksamkeit dem FC Brünninghausen." Verzichten muss er dabei neben den Langzeitverletzten auch auf Mittelfeldspieler Kevin Brümmer, der im letzten Spiel die Rote Karte sah und gegen den FC pausieren muss.